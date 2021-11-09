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طريقة عمل العدس بجبة.. وصفات سهلة وسريعة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

01:45 ص | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

طريقة عمل العدس بجبة

العدس البني أو المعروف بـالعدس بجبة، هو عدس الكشري الأساسي، كما أن له العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن عملها به، وفيما يلي أبزر الأطعمة والصفات لـ العدس بجبة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل العدس بجبة

نصف كيلو عدس بجبة.

ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ربع كوب ماء.

فص ثوم مهروس.

ملح.

بابريكا.

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طريقة تحضير العدس بجِبَّة

يوضع العدس فى حلة متوسطة مملوءة لنصفها بالماء لتغلي على نار متوسطة الحرارة.

يترك العدس على النار حتى ينضج، ثم يصفى من الماء.

يسخن السمن على النار في حلة منفصلة يضاف إليه البصل، وحمريه حتى يصبح ذهبي اللون.

تضاف صلصة الطماطم والماء إلى البصل، ويقلب الخليط حتى يصبح مزيج متجانس. 

يضاف العدس المسلوق مع الثوم، الملح، والبابريكا.

يترك على نار هادئة لينضج المزيج ويتسبك.

يقدم ساخنا مع الأرز الأبيض أو الخبز.

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طريقة عمل العدس بجبة سبايسي

عدس بني مسلوق.   

بصل.   

سمن.

شطة ناعمة.   

عصير طماطم.   

ثوم مفروم.   

كمون ناعم.   

ملح.   

ثوم.   

فلفل أسود.

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طريقة تحضير العدس بجبة سبايسي

يشوح الثوم المفروم فى الزيت على النار، ويضاف عصير الطماطم وتترك الطماطم لتتسبك.

يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون الناعم، ثم يضاف العدس المسلوق.

يترط الخليط حتى تمام النضج ثم يقدم.

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طريقة عمل عدس بجبة بالشعرية

عدس بني.

3 ثمرات طماطم معصورة.

بصلة كبيرة الحجم، مفرومة.

2 فص ثوم.

فلفل أخضر ثمرة واحدة حار او عادي.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

شعرية.

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طريقة التحضير عدس بجبة بالشعرية

يسخن الزيت في قدر على النار.  

يقلى البصل المفروم مع رشّة من الملح، وقلّبي حتى يكتسب لونا ذهبيا.

يفرم الثوم والفلفل الأخضر مع الكمون والشطة ورشّة من الملح.

يوضع جزء من الخليط السابق فوق البصل ويقلب لدقائق.

يضاف العدس ثمّ عصير الطماطم والصلصة والقليل من الماء.

يترك الخليط على النار حتى تمام النضوج.

تضاف المعكرونة الشعرية فوق القدر، ويترك لدقائق إضافية على النار.

يضاف الجزء المتبقي من خليط الفلفل الأخضر والثوم والتوابل إلى العدس.

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 تقلب المكونات جيدا ثمّ قدّمي الطبق ساخنا.

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