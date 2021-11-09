استخدامات غير متوقعة لمعجون الأسنان في المنزل: منها تنظيف زجاجات رضاعة الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

معجون الأسنان من أهم منتجات التجميل والعناية بالفم التي توجد في كل منزل، وتحرص الأمهات عليها للحفاظ على صحة أسنان أطفالها، وجميع أفراد أسرتها، لكن لمعجون الأسنان استخدامات أخرى غير شائعة نهائيا، ولا يعلمها الكثيرون، إذ يمكن استخدامه منزليا للتنظيف كونه قادرًا على إزالة آثار الأقلام الجاف على الحائط، ويزيل كذلك آثار الشاي والقهوة، وغيرها من الاستخدامات الأخرى المفيدة خاصة في التنظيف.

استخدامات مفيدة لمعجون الأسنان

الكثير منا يتخلص من معجون الأسنان إذا انتهت صلاحيته، لكن هناك استخدامات أخرى تستطيع أن تستفيد من معجون الأسنان وفقا لـhealthy women الموقع المتخصص في صحة المرأة، منها:

- كثير من الأمهات يعانين من رسومات أطفالهن على الجدران، لذلك فإن الحل أنبوبة معجون الأسنان وتضع كمية بسيطة على العمل الفني وتفركه بفرشاة، ويتم شطفها بقطعة قماش صغيرة، تزول آثار الألوان.

- تنظيف زجاجات رضاعة الأطفال من بقايا اللبن ورائحته اللبن الرايب.

- يعيد لجلد الأحذية لمعانه من خلال وضع كمية بسيطة على الحذاء التالف، وفركه جيدا بقطعة قماش ناعمة، ستترك جلد الحذاء وكأنه جديد.

- تنظيف أكواب الشاي والقهوة من البقع المتراكمة عليها.

- التخلص من الروائح الكريهة، والتي تظل لفترات طويلة على اليد مثل رائحة الثوم وغيرها.

- التخلص من آثار المكياج مثل الروج إذا اصطدم على حائط أو مرآة.

- التخلص من البقع الموجودة على السجاد، من خلال وضع كمية بسيطة من المعجون على فرشاة أو إسفنجه ثم نقوم بمسح السجاد لتزول البقعة، بعدها بدقائق.

- التخلص من السواد الناتج عن الشاطئ من خلال غسل القدم جيدا بقليل من معجون الأسنان، وسوف يزول نهائيا.

- لمعجون الأسنان فائدة في التخلص من الحكة الناتجة عن لدغة الحشرات، ويمكن أن يساعد في تهدئة الحروق على الجلد.