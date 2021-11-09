استشاري نفسي عن رسالة انفصال محمود المهدي ومنة عرفة: تهرب من المسؤولية

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«كل حاجة قسمة ونصيب.. وأنا كرجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا» بهذه الكلمات أحدث محمود المهدي ضجة على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، معلنًا انفصاله عن الفنانة منة عرفة وخاصة أنهما تزوجا منذ فترة قصيرة ليصبح لفظ رجل شرقي محل جدل، حيث أن بعض الرجال يأخذون المصطلح حجة للهروب من علاقة ليست محل ارتياح بالنسبة لهم، وآخرين قد تكون بناء على تربية وتجارب شخصية سابقة، فما هي صفات الرجل الشرقي؟ وهل يستند الشباب على تلك الكلمة للهروب من العلاقة؟، سؤال رد عليه شباب ومتخصصون في التقرير التالي:

شباب عن مصطلح رجل شرقي: تهرب من المسؤولية

وصف إسلام طه، الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما لـ«هن» مصطلح «الرجل الشرقي» كمبرر لإنهاء العلاقة بأنه تهرب من المسؤولية، قائلًا: «أنا مش بحتاج أقول إني رجل شرقي علشان أنهي علاقتي بواحدة بحبها، واللي بيتهرب من المسؤولية بيبان من تفكيره وتصرفاته، واستخدام الكلمة دي في الانفصال حجة».

فيما يلجأ بعض الشباب للتفاهم كحل أمثل للحفاظ على علاقتهم بشريكة حياتهم، إذ يقول محمود يحيى البالغ من العمر 25 عاما: «لو قولت أنا رجل شرقي واسيبها هكون بتهرب، أنا لو في حاجة مش عجباني لازم نتفاهم ونحاول نغيرها سوا ونوصل لحل»، موضحًا أنه لاتخاذ خطوة الارتباط يكن الشخص متيقنًا أن شريكه مناسبا لتفكيره أم لا من البداية.

استشاري نفسي: «كل العلامات من البداية تدل أن العلاقة مش هتنجح»

وفي ذات السياق، علق الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ«هن»، بأن علاقة الثنائي منة عرفة ومحمود المهدي، لم تكن موفقة من البداية، قائلًا: «رجل متجوز 3 أربع مرات ومنفصل، ده كان يدي إنذار لمنة»، إذ أن تجاربه السابقة تعطي إيحاء بأنه غير مناسب لها، ربما يمل من العلاقة، أو لا يحب الاستقرار، وكان يلزم التأني في اتخاذ خطوة الارتباط خاصًة أن الفتاة في عمر صغير ولم يسبق لها تجربة الزواج، نخطأ باختياراتنا ثم نلقي بأنفسنا وراء مقولة «كل شيء قسمة ونصيب»، مؤكدا أن مصطلح الرجل الشرقي الذي استخدمه المهدي كان بمثابة حجة لإنهاء العلاقة، وأنه لم يكن متأكدا منذ البداية من أنها الشخص المناسب له.

مواصفات الرجل الشرقي مع شريكة حياته

أما عن مواصفات الرجل الشرقي في علاقته مع شريكة حياته، حددها استشاري الصحة النفسية في النقاط التالية:

- المسيطر وصاحب الكلمة الأولى في العلاقة.

- الغيرة عنده زائدة وتكون دليل على الحب.

- يحب ويغير على الإنسانة التي اختارها شريكة حياته.

- يهتم بكل التفاصيل الصغيرة وحريص على ملابسها، والأماكن التي تزورها.

- حريص على تعاملاتها منذ بداية علاقتهما.

ونصح «محمد» الفتيات بإعطاء الفرصة لأنفسهن في الاختيار والسؤال جيدًا على من يرغبن الزواج به ومعرفة علاقته بربه وأهله، مستدلًا خلال حديثه: «جالي شخص طلق 3 مرات أعرف إن أكيد في خلل»، وهناك أمور تؤخذ دلالات ويلزم البحث وراءها، بالإضافة لضرورة مد فترة الارتباط، وعدم الاهتمام بالماديات ونتغافل عن أساسيات العلاقة.