«أكمام طويلة وقصيرة».. أفضل تصميمات الفساتين السوداء لشتاء 2022 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعشق كثير من النساء ارتداء الفساتين السوداء، إذ يعتمدن عليها بشكل كبير في السهرات والمناسبات، لأنه يعتبر لهن رمزًا للكلاسيكية والأناقة الرسمية في نفس الوقت، وفي الغالب لا تخلو خزانة الملابس لأي أنثي من الفستان الأسود، وإذ لم يكن لديهن فستانا أسود فهو في خطة مشترياتهن المقبلة.

أما بالنسبة للفساتين السوداء في 2022، فقد تنافست دور الأزياء والموضة العالمية في تقديم أفضل ما لديها من تصاميم مميزة للعام الجديد، إذ اختلفت التصاميم بين الكلاسيك والكاجول، وبين الأكمام الطويلة والأكمام القصيرة أو حتى الـ«وان شولدر»، وغيرها من القصات التي جذبت انتباه الصحف والمجلات إليها.

فساتين زهير مراد السوداء لعام 2020

يعتبر زهير مراد من أبرز الأسماء في مجال الموضة والأزياء، إذ يفضل الكثير من المشاهير اقتناء تصاميمه الرائعة، قدم زهير مراد لعام 2022 مجموعة من الفساتين السوداء التي اعتمدت على القمصان المطرزة من الدانتيل الشفاف، بالإضافة إلى البنطلون الواسع الكلاسيك، مع حزام خصر ضيق يبرز جمال الخصر.

وفي تصاميم أخرى ارتدت عارضة الأزياء العالمية ادريانا ليما فستانا أسود من الدانتيل بقصة رقبة مستوحاة من فساتين البلاط العثماني مزينة بالخرز الذهبي ارتدته في حفل توزيع جوائز «Fashion Trust Arabia» لعام 2021، وهو من أبرز تصاميم زهير مراد لعام 2022.

دار أزياء Bmuette

قدمت دار أزياء Bmuette مجموعة من الفساتين السوداء الكلاسيكية والرقيقة التي تفضلها الأنثى في جميع المناسبات، تضم المجموعة التي قدمتها الدار تشكيلة من الفساتين السوداء القصيرة وآخرين طويلة مستوحاة من حقبة الستينات، التي اتبعتها أغلب دور الأزياء العالمية، إذ يبدو أن العودة إلى الماضي كان شعارهم لعام 2022.

دار أزياء Andrew GN

قدمت مجموعة من الفساتين السوداء التي تميز بعضها بالكلاسيكية والرقة الذي يتناسب مع السيدات الكبار الذين يفضلن الحشمة والفساتين الطويلة، أما المجموعة الثانية تميزت بالعصرية والحداثة التي تناسب الشباب فقد كانت الفساتين قصيرة تتميز بالجرأة وإضافة الخرز الفضي عليها، تتناسب جميعها مع شتاء 2022.