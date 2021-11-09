الامارات | العثور على جثث 3 متسلقين فرنسيين فقدوا في الهيمالايا

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث 3 متسلقين فرنسيين فقدوا في الهيمالايا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشرطة، أمس، إن فريق إنقاذ في نيبال عثر على جثث ثلاثة متسلقين فرنسيين فقدوا قبل نحو أسبوعين في منطقة جبل إيفرست بالهيمالايا.

وكان المتسلقون الثلاثة يحاولون تسلق جيل كانتيجا، الذي يبلغ ارتفاعه 6783 متراً، وهو قمة أصغر قرب جبل إيفرست في منطقة سولوخومبو النائية. وفُقد الاتصال بينهم وبين منظمي رحلتهم منذ 26 أكتوبر الماضي، عندما وقع انهيار جليدي في المنطقة.

وقال المسؤول بالشرطة تاركا راجا باندي: «عثر فريق إنقاذ جبلي على الجثث الثلاث بالمنطقة. تم تحديد هويات أصحابها».

وأوضح أنه تم نقل الجثث إلى لوكلا، وهي البوابة إلى جبل إيفرست، وأكبر مدينة في منطقة سولوخومبو، حيث تقع أعلى قمة في العالم وسيتم نقلها إلى العاصمة كاتمندو لتشريحها.

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