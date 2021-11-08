ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أكثر من 9 ساعات يوميا.. دراسة تحذر من مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يوصى بالحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم على الأقل من أجل أداء وظائف الجسم بشكل صحي، بينما الأرق أصبح مشكلة شائعة، يجب أيضًا عدم إغفال الإفراط في النوم لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

في حين أن النوم الزائد قد يبدو وكأنه رفاهية في عطلات نهاية الأسبوع، إلا أن النوم لفترات طويلة بشكل يومي يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة طبية.

ووفقا لموقع timesofindia، أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات كل يوم هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالأشخاص الذين ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات.

بسبب نمط الحياة غير المستقر، يموت الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بسبب السكتة القلبية التي تؤدي إلى السكتة الدماغية.

الدراسة

قيم العلماء خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين 32 ألف شخص بمعدل 62 شخصًا في النسخة الإلكترونية من المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب في 11 ديسمبر 2019.

وربط العلماء معدلات السكتة الدماغية بأنماط النوم المبلغ عنها ذاتيا للمشاركين في الدراسة.

ما الذي يسبب السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتعطل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ أو يتضاءل، مما يتسبب في تلف أنسجة المخ.

التحليلات

وفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات في الليلة يزيد لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليلة.

علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة لمدة 90 دقيقة على الأقل في منتصف اليوم لديهم فرص أعلى بنسبة 25 في المائة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين أخذوا قيلولة أقل من 30 دقيقة.

أما الأشخاص الذين ينامون لفترة أطول ولكنهم يعانون من قلة النوم معرضون بنسبة 82 في المائة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تتكرر مشاكل النوم حتى بعد السكتة الدماغية، أكثر من نصف الناجين يجدون صعوبة في النوم في الأشهر التالية، هذا يمكن أن يعطل التعافي، ويسبب القلق ومشاكل في الذاكرة.

كيف يمكن للنوم المفرط أن يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية؟

لم يتضح بعد كيف يرتبط النوم المفرط بالسكتة الدماغية، ولكن لوحظ أن الأشخاص الذين ينامون كثيرًا تزيد لديهم مستويات الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أخبار جيدة

يعتقد الأطباء أن اتباع نظام غذائي صحي وخيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تجنب خطر الإصابة بسكتة دماغية بنسبة 80 في المائة، وبالتالي، استمر في التمارين، وتناول كميات أقل من الوجبات السريعة، وتجنب التدخين وراقب ضغط الدم والسكر والوزن لديك لتحظى بحياة أفضل وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.