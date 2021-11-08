أرخص أسعار اللاب توب في البلاك فرايداي.. يبدأ من 3499 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار اللاب توب في البلاك فرايدي.

- أرخص أسعار اللاب توب في جوميا:

لاب توب ام اس اي مودرن، انتل كور i3-10110U، شاشة 14 بوصة، 512 جيجا SSD، سعة 8 جيجا رام، كارت انتل UHD جرافيكس، دوس – اسود، سعره 8799 جنيها بدلا من 10999 جنيها.

لاب توب لينوفو ايديا باد 3 15ADA05، ايه ام دي 3020e، شاشة 15.6 بوصة، هارد 1 تيرا، رام 4 جيجا، كارت شاشة مدمج ايه ام دي راديون جرافيكس، دوس – ازرق، سعره 5299 جنيها بدلا من 6299 جنيها.

أرخص أسعار اللاب توب في بي تك:

Lenovo V14-IIL لاب توب - Intel Core I3 - 4 جيجا بايت رام - 1 تيرا بايت درايف هارد ديسك - 14.0 بوصة FHD - Intel مُعالج رسومات - DOS - رمادي أيرون + جراب تحميل علوي، سعره 5999 جنيها بدلا من 6899 جنيها.

HP 250 G7 لاب توب - Intel Core I5-1035G1 - 8 جيجا بايت رام - 1 تيرا بايت درايف هارد ديسك - Intel UHD GPU - 15.6 بوصة HD - DOS - فضي رمادي غامق، سعره 9499 جنيها بدلا من 10999 جنيها.

- أرخص أسعار اللاب توب في نون:

لاب توب IdeaPad 3 14ADA05 - بشاشة 14 بوصة / معالج AMD Athlon فضي 3050U / ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت / 1 تيرا بايت HD / رسومات AMD Radeon // DOS. أسود، سعره 4599 جنيها بدلا من 5999 جنيها.

لاب توب N14X بشاشة مقاس 14 بوصة ، معالج Intel Celeron N3350 / ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت / فلاش سعة 64 جيجابايت / بطاقة رسومات إنتل عالية الدقة 500 / لوحة مفاتيح باللغتين الإنجليزية والعربية رمادي / Windows 10 Home رمادي، سعره 3499 جنيها بدلا من 5999 جنيها.