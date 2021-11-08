ياسمين رئيس: هذا هو مفتاح الستات.. وخبير نفسي تفسر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت الفنانة ياسمين رئيس، عن مفتاح دخول قلب أي فتاة بأسهل طريقة.

وقالت ياسمين خلال تصريحاتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب ، على قناة MBC مصر: "فيه ستات قلبها في ودنها.. وفيه اللي بتحب الأفعال، مقدرش أقول مفتاحي كده على الهواء، مينفعش، بس فيه ستات بيحبوا الكلام، قلبها في ودنها، بتحب تسمع كلام حلو، وفيه ستات بتشوف الكلام لوحده مش كفاية عايزة تشوف أفعال".

وفي إطار ذلك تواصل الخليج 365 مع إيمان عبدالله، دكتورة علم النفس والعلاج الأسري، لتفسر هذه التصريحات، وتكشف ما تحبه المرأة من زوجها "الكلام الحلو أم الفعل.

وتقول دكتورة إيمان: "الحب الحقيقي الصادق بيبقى في تبادل كلمات تعبر عن الحب بشكل فيه مودة وحياة فيها سرور وبهجة ومشاركة وتخطيط وشغف مستمر هذا هو الحب الذي تريده المرأة".

وتضيف الاستشاري النفسي: "المرأة تمل إذا كان الكلام الحلو ليس مزينا بأفعال تدعمه، فالرجل عليه مشاركة زوجته، فالحب مسؤولية والكلام وحده لا يكفي، النسبة الأكبر التي تشبع المرأة هي التصرفات والأفعال ولكنها تريد من حبيبها أيضا إضافة تعبيرات بسيطة مع الأفعال".

"المرأة تحب الكلام العاطفي والمشاعرال فياضة ولكن قد تنفر من هذا الشعور إن لم تجد أن الكلام أخذ شكل المسؤولية، ووفقا لدراسة، فإن التعبير بالسلوك يفوق التعبير باللفظ"، كما تشرح دكتورة علم النفس والعلاج الأسري.

وتنصح إيمان عبدالله الأزواج: "المراة تتب مثلا العناق وملامسة يديها فكلمة أنا أحبك وحدها لا تكفي لأنها اصبحت كلمة متداولة بيننا على عكس الماضي، وبالتالي فان الشعور بها عند مسؤوليتها مثل يوم عيد ميلادها تفاجئها بهدية لأنها تزيد الشعور بالحب لديها، أو مكالمة بسيطة، لأن ذلك يساعدها نفسيا وماديا واجتماعيا".

واختتمت دكتورة علم النفس: "المرأة تحب أن يسألها حبيبها تفاصيل يومها وتفاصيل جمالها، ومغازلتها بكلمات مثل "لبسك حلو انهارده وشعرك جميل والميكب رائع"، كما يمكن مفاجئتها بشراء ملابس لها".