أسعار ألعاب الأطفال في البلاك فرايداي.. الصبارة الراقصة بـ202 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار ألعاب الأطفال في البلاك فرايدي.

أسعار ألعاب الأطفال في البلاك فرايداي في أمازون:

لعبة الصبارة الراقصة والمتلألئة، لعبة الكترونية مزينة من القطيفة، ترقص وتسجل وتغني وتتكلم، قابلة لاعادة الشحن، سعرها 202 جنيها بدلا من 276 جنيها.

عروسة إيلسا وأنا، العمر الموصى به : 3 سنوات فما فوق، فئة اللعبة : دمى، المجموعة المستهدفة : بنات، سعرها 47.97 جنيها بدلا من 56.04 جنيها.

لعبة مكعبات تركيب خشبية باشكال هندسية لتعليم مهارة المطابقة للأطفال، ألعاب للتعليم المبكر، سعرها 80 جنيها بدلا من 90 جنيها.

لعبة مطبخ للأطفال، تعمل هذه المجموعات من مطابخ اللعب التعليمية والتي تحاكي الواقع على الهام مخيلة طفلتك وتحفيز شغفها بأن تصبح طاهية محترفة، مناسب للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، سعرها 269.95 جنيها بدلا من 300 جنيه.

لعبة مسدس بأصوات وأضواء AK828 للاطفال من فينج فا تويز – أسود، مناسب لـ3 سنوات فاكثر، سعرها 222 جنيها بدلا من 250 جنيها.

أسعار ألعاب الأطفال في البلاك فرايداي في بي تك:

عداد جمع وطرح لعبة منتسورى، سعرها 72 جنيها بدلا من 200 جنيها.

3 في 1 سبورة مغناطيسية – المزرعة، سعرها 99 جنيه بدلا من 350 جنيها.

اي ليرن بازل خشبي للأرقام الانجليزية والعربية والحروف - 4 قطع، سعرها 135 جنيها بدلا من 400 جنيها.

كتاب تلوين 24 صفحة، سعره 29 جنيها بدلا من 45 جنيها.

لعبة سبايدر مان ليجو، سعرها 86 جنيها بدلا من 95 جنيها.

لعبة بندقية رصاصة مائية، سعرها 36 جنيها بدلا من 40 جنيها.

ديناصور مع جهاز تحكم عن بعد، سعره 261 جنيها بدلا من 425 جنيها.

لعبة توي ستوري باز لايتيير، سعرها 134 جنيها بدلا من 250 جنيها.