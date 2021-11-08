الامارات | فيديو طريف لكلب يحترم قواعد المرور ويثير الإعجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو طريف لكلب يحترم قواعد المرور ويثير الإعجاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل الإعلام الروسية مقطع فيديو لكلب يبدو في الفيديو المنتشر أنه يحترم قواعد المرور، حيث ينتظر حتى تتوقف السيارات ويضاء اللون الأخضر، ليعبر الكلب برشاقة والتزام المنطقة المخصصة لعبور المشاة.

وقد أثارت لقطة الفيديو أعجاب رواد التواصل الاجتماعي في روسيا، حيث حاز المقطع على تعليقات طريفة، خاصة وسط حوادث الطرق المنتشرة في روسيا بسبب سوء قيادة بعض السائقين وسوء الطقس.

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