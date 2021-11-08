تحذير طبي لأصحاب الشعر الأبيض من استخدام الليزر: «حروق في البشرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ الكثير من الفتيات لتقنية الليزر، للتخلص من الشعر نهائيا توفيًرا لوقتهن، ولاعتباره أحد أكثر الطرق التجميلية شيوعا في جميع أنحاء العالم، ورغم ذلك تجد بعضهن صعوبة في إزالته لسبب خارج عن إرادتهن، فتقنيات أجهزة الليزر لا تستجيب لإزالة شعرهن الأبيض، وبناء على ذلك يتجهن إلى الطرق التقليدية للتخلص منه، ولا تقتصر المشكلة مع الشقر فقط، ولكن مع كبار السن أيضًا.

يتواجد الشعر الأبيض في الجسم بشكل عام لأشخاص يعانون من مشاكل صحية مثل مرض ألبينو، أو للطبيعة الشقراء لبشرة بعضهن، وقد يكون لأسباب أخرى كالتقدم في العمر أو الشيب المبكر، وفي هذه الحالات يكون الليزر ذو فاعلية قليلة، لأن الليزر يستهدف الوصول إلى الصبغة الموجودة في بصيلات الشعر، يلزم وجود مستقبل يمتصه، وفي حالة الشعر الأبيض تكون المادة الحاملة للون «الكرومو فور» منعدمة، وبالتالي لا يستطع الليزر التفاعل مع الشعر، حسبما وضحت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية والليزر بطب بنها لـ«هن».

الليزر لا يستجيب لإزالة الشعر الأبيض

ولفتت «إيمان» أنه لا يوجد تقنيات حديثة تدعم إزالة الشعر الأبيض سوى جهاز «Q Switched lasers»، إذ يدهن الشعر ببودرة كربونية خاصة بذلك، وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة حتى تمتصها البصيلات إلى حد ما، وبالتالي عند إجراء الليزر يمكن أن تؤثر عليه، ولكن لا يحدث نتائج فعالة مثل الليزر العادي.

ونصحت استشاري الجلدية من يعانون من وجود الشعر الأبيض بعدم الإصرار على استخدام الليزر، لأن الموجات الصادرة منه يمكن أن تتشتت لعدم وجود مادة الميلانين المراد امتصاصها، ما يحدث أذى للبشرة قد تصل حد الحروق، مضيفًة أنه يفضل اللجوء للطرق التقليدية لحين توفير تقنيات تجميلية حديثة آمنة لإزالته.