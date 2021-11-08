الإفتاء توضح حكم صبغ الشعر الأبيض بدلا من الحناء: جائز بشرط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، جاء مضونه:« حكم صبغ الشعر الأبيض بدلًا من استخدام الحناء»، إذ يريد الكثير من السيدات اللائي بدأ الشيب يظهر في شعرهن، من صبغه إلى اللون الأسود، الأمر الذي حرصت دار الإفتاء المصرية الإجابة عليه.

يقول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صبغ الشعر الأبيض بدلًا من استخدام الحناء، ولا يوجد مانع، بشرط ألا يشتمل ذلك على غش أو تدليس.

وأشار «وسام» إلى أن صبغ الشعر من أمور الزينة والتجمل المأمور به، خصوصًا النساء، مستشهدًا بقول الله تعالى «أوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أن المرأة نُشئت فى الحلية، وحب الزينة فهى جُبلت على ذلك.

صبغ الشعر بالحنة السوداء

وفي سؤال آخر، مضمونه: «هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء»، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع حدد نواقض الوضوء في خروج الريح أو التبول أو التبرز أو النوم، وبالتالي فالحنة سواء كانت سوداء أو أي لون آخر لا تنقض الوضوء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أي شيء يمنع وصول الماء لأعضاء الجسم يجب إزالته قبل الوضوء، والواقع أن الحنة لا تمنع وصول الماء للبشرة، وبالتالي فهي لا تمنع الوضوء.