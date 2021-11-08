توقف عن تناول السكر لمدة أسبوع وشاهد ماذا يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

استهلاك السكر من الأمور الرئيسية يوميًا لدى الكثيرمن الأشخاص، ولكنه يمكن أن يسبب العديد من المضاعفات الصحية لجسم الإنسان.

ولكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة أسبوع؟ هذا ما يكشفه موقعا "insider" و"thehealthy".

- تغيير الحالة المزاجية:

يمكن أن تتغير الحالة المزاجية لديك إذا كان جسمك مدمنًا على السكر، حيث يقوم السكر بإفراز هرمونات الشعور بالسعادة (الدوبامين والسيروتونين) في الدماغ، وبالتالي عند توقف استهلاكه فإن جسمك يمر بالانسحاب، وهذا ليس جيدا لجسمك أو دماغك.

- بشرة أكثر نضارة:

يمكن أن تؤدي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى ارتفاع مفرط في الأنسولين، ما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجلد، لذلك كلما قل استهلاكه، أصبحت بشرتك أكثر نضارة.

- تحسين جودة النوم:

إن التوقف عن تناول السكر، لن يحل مشاكل النوم فحسب، ولكن في غضون أسابيع قليلة ستلاحظ أنك تنام نوم أعمق.

- إنقاص الوزن:

يساهم تناول كمية زائدة من السكر في زيادة الوزن، لذا، عندما تتوقف عن استهلاكه، فإن تخزين الدهون سينخفض ​​ببطء، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- تقليل الإصابة بنزلات البرد:

يساعد الإكثار من تناول السكر في الإصابة بالالتهابات المزمنة ، ما يقلل من قدرة جهاز المناعة على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا، لذا عند الإقلاع عن تناوله يصبح لديك عدد أقل من الزكام على مدار العام، وتقليل أعراض الحساسية والربو.

- تتحسن رائحة أنفاسك وابتسامتك:

السكر هو عامل مساعد رئيسي في التسبب في تسوس الأسنان لأنه يتفاعل مع البكتيريا في فمك لتكوين الحمض الذي يسبب التسوس، ولكن إذا توقفت عن تناوله لمدة أسبوع سوف تتحسن رائحة أنفاسك أيضًا، لأن السكر يغذي البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.