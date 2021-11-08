لماذا يصاب بعض الأشخاص بانخفاض ضغط الدم فجأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحدث الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم لعدد من الأسباب، بعضها عرضيًا ولا يمثل قلقًا، والآخر قد يكون علامة على حالة قد تهدد الحياة.

وهناك بعض الأعراض لانخفاض المفاجئ في ضغط الدم تتراوح بين الدوار الخفيف والإرهاق إلى مشاكل القلب الحادة وضيق التنفس، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "verywellhealth".

الضعف الشديد.

القلق الشديد.

سرعة دقات القلب.

نبض ضعيف.

تنفس سريع.

التعرق الغزير.

زيادة العطش.

لذا من الأفضل الذهاب إلى المستشفى فورا إذا ظهرت عليك هذه العلامات، وذلك لأنه إذا تركت هذه العلامات دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى تلف دائم في الأعضاء، والسكتة القلبية، وحتى الموت.

أسباب انخفاض ضغط الدم فجأة:

1- نقص حجم الدم:

هو مصطلح يستخدم لوصف انخفاض حجم الدم، هو السبب الأكثر شيوعًا لانخفاض ضغط الدم، ويحدث ذلك نتيجة فقدان السوائل المفرط أو عدم تناول السوائل بشكل كافٍ

وتشمل الأسباب الشائعة لنقص حجم الدم ما يلي:

الجفاف.

الجوع أو الصيام.

الإسهال الشديد أو القيء.

ضربة شمس.

الفشل الكلوي.

التهاب البنكرياس الشديد .

2- قلة النتاج القلبي:

يمكن أن تحدث الحالة المعروفة باسم انخفاض النتاج القلب، نتيجة لمشكلة في القلب، واختلال وظيفي في الغدد الصماء، وتظهر التغيرات المفاجئة في النتاج القلبي بشكل متكرر مع أعراض انخفاض ضغط الدم الحادة، وتشمل أسباب انخفاض النتاج القلبي:

قصور القلب الاحتقاني (CHF).

مرض الشريان التاجي (CAD).

احتشاء عضلة القلب (نوبة قلبية).

مرض صمام القلب، بما في ذلك تضيق الأبهر

بطء القلب (بطء معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي).

اضطرابات الغدد الصماء مثل قصور الغدة الدرقي، ومرض أديسون، ونقص السكر في الدم (الذي يؤثر بشكل غير مباشر على وظائف القلب).

3- توسع الأوعية:

يحدث الاتساع المفاجئ للأوعية الدموية بسبب المنبهات الكيميائية أو العصبية أو المناعية، ومع توسع الأوعية، سينخفض ​​ضغط الدم.

وتشمل الأسباب الشائعة لتوسع الأوعية، مايلي:

Dysautonomia: حالة يحدث فيها خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي، مما يؤثر على القلب والمثانة والأمعاء والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى.

الحساسية المفرطة: حساسية شديدة لكامل الجسم يمكن أن تؤدي إلى صدمة الحساسية.

الحماض: ارتفاع أحماض الدم.

إصابة الدماغ أو النخاع الشوكي: يمكن أن تؤدي إلى صدمة عصبية.

4- المتلازمات الخافضة للضغط:

متلازمات انخفاض ضغط الدم هي أحداث مترابطة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وتحدث بعض هذه الأعراض من تلقاء نفسها مع عدم وجود مرض كامن أو عواقب طويلة المدى، ويحدث البعض الآخر استجابة لمرض أو عوامل خارجية أخرى.

وتميل متلازمات انخفاض ضغط الدم إلى الظهور فجأة مع أعراض مثل الدوخة الشديدة وفقدان الوعي.

وتتضمن بعض متلازمات انخفاض ضغط الدم الشائعة ما يلي:

انخفاض ضغط الدم الانتصابي العصبي.

هبوط ضغط الدم الانتصابي.

متلازمة انخفاض ضغط الدم الخفيف.

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

إغماء الشريان السباتي.

العلاج:

يختلف علاج انخفاض ضغط الدم الحاد بناءً على السبب الأساسي، وإذا لم تكن الحالة حالة طبية طارئة، يجب عليك إما الجلوس أو الاستلقاء على الفور ورفع قدميك فوق مستوى القلب، وإذا كنت تعاني من الجفاف، يجب عليك تعويض السوائل المفقودة والحصول على رعاية طبية فورية إذا كانت الأعراض شديدة.

أما في حالة الإصابة بنقص حجم الدم أو صدمة نزفية، فقد يتم إعطائك محلول ملحي وريدي أو نقل دم، وتتطلب صدمة الحساسية بشكل شبه دائم الإيبينيفرين (الأدرينالين).

وإذا كان انخفاض ضغط الدم مرتبطًا بتوسع الأوعية الشديد أو انخفاض النتاج القلبي، فيمكن وصف الأدوية مثل موسعات الأوعية (مثل ميدودرين) أو أدوية تنشيط القلب (مثل الديجيتال) لتحسين وظيفة القلب.

وغالبًا ما يتم وصف الجوارب الضاغطة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الانتصابي لمنع تجمع الدم في الساقين، ويحافظ ارتدائها على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم.