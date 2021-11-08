أطعمة تحمي الكبد من الأمراض الخطيرة

القاهرة - سمر حسين - الإصابة بمرض الكبد من الأمور المقلقة التي تنقلب إلى تطورات خطيرة حال عدم اهتمام الشخص بالعلاج المخصص، إذ أنه مشارك رئيسي في وظائف الجسم المختلفة، وعادة ما يكون النظام الغذائي الصحي يساعد في تحسن حالته بشكل مستمر، وتفاديه من الأمراض.

وبحسب ما ذكرته «سبوتينك»، نقلًا عن مارينا ماكيشا، خبيرة التعذية الروسية، أن تناول بعض الأطعمة المهمة مثل بيض الدجاج مفيد جدًا للكبد، لأن صفار البيض يحتوي على دهون معينة - فوسفوليبيدات وليسيثين، وهما من المواد الواقية للكبد، والمواد التي تحمي خلايا الكبد.

كما أن بيض الدجاج يزود الكبد بالمكونات الضرورية، التي تبني خلاياه، كما أنه ذو تأثير مفرز الصفراء.

الطماطم والخضروات تحفز الجهاز الهضمي

أما الطماطم من المواد الغذائية التي تساعد على ذلك، فجميع مشتقات الطماطم تنقذ من الآثار السلبية، مثل عصير ومعجون الطماطم، ويحتاج الشخص إلى إدخال الخضروات في النظام الغذائي بالإضافة إلى الألياف، فإنها تحفز الجهاز الهضمي وتستبعد تطور مرض الحصوة.

وفي الوقت نفسه، أوصت «ماكيشا» بالاهتمام بالخصائص المفيدة للحوم والأسماك، وأكد أنه يجب اختيار الأصناف قليلة الدسم، لأن المنتجات الدهنية تحمّل الكبد المزيد من العمل.

وأضافت خبيرة التغذية أنه يمكن العثور على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة في فيتامين (أ) الموجود في الأطعمة ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والقرع والبرسيمون والفواكه الحمضية، إنها مفيدة جدًا لجميع أجهزة الهضم، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تعتبر درعًا طبيعيًا للكائن الحي بأكمله.

أعراض تشير إلى مشاكل بالكبد

احتباس السوائل

احتباس السوائل في جسم الإنسان ويظهر على شكل الانتفاخ تحت العينين أو الكاحل أو تورم الأصابع، فإذا تراكت السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم.

الأمراض الجلدية

يحاول الجسم التخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، وينتج عن ذلك أمراض جلدية غير صحية منها الطفح الجلدي والأكزيما وحب الشباب.