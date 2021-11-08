طريقة عمل كيكة الريد فلفت بطريقة سهلة.. حضريها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة ريد فلفت، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سريعة في المنزل.

مقادير عمل كيكة ريد فلفت

2 وربع كوب دقيق

كوب ونصف سكر 125 جرم

واحد وربع إصبع زبدة بحرارة الغرفة

٢ ملعقة كبيرة كاكاو

٢ بيض فانيليا

كوب حليب سائل مضاف له ملعقة صغيرة خل أبيض

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة ألوان طعام (لون أحمر)

3 ملعقة كبيرة ماء

للوجه

200 جرام جبنة كريمي

كوب ونصف كريمة

ربع كوب سكر بودرة

طريقة عمل كيكة ريد فلفت

نخفق السكر والزبدة بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف البيض بالتدريج مع الفانيليا ونستمر بالخفق.

في وعاء خارجي نخلط الدقيق مع البيكنج باودر، البيكنج صودا، الملح، ألوان الطعام والكاكاو من ثم نضيفها تدريجياً للخليط ونستمر بالخفق.

نسكب الماء والحليب الممزوج بالخل على الخليط، ونخفقها حتى تتجانس.

نضع الخليط بصينية مغلفة بالزبدة والطحين وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35- 40 دقيقة.

نقسم الكيكة من المنتصف بعد أن تبرد ونحشيها بخليط الجبنة الكريمي والسكر البودرة والكريمة في المنتصف.

نزيل الجزء البارز من الطبقة العلوية من الكيكة، ونقوم بتفتيته وتركه جانبا.

نضع طبقة أخيرة من الكريمة على الوجه، أونغطي الكيكة كاملة بالكريمة، ونرش فتات الكيك أعلى الكيكة.

تورتة الريد فلفت

بينما عرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل تورتة الريد فلفت، وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، فهي طريقة أخرى لتناول الريد فلفت، بطريقة التورتة بدلًا من الكيك.

مقادير تورتة الريد فلفت

2 ونصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ملح

2 ملعقة كاكاو

نصف كوب زبدة

1 ونصف كوب سكر

لون أحمر

بيضة

فانيليا

لبن

خل

الزينة

كريمة الزبدة

فيلينج كاندي بيري

كاندي بيري

أناناس

طريقة عمل تورتة الريد فلفت

اخلطي الدقيق والسكر والفانيليا والبيكينج باودر ورشة ملح، ثم ضعيهم في العجانة مع الزبدة واللبن واخلطي جيدا.

ذوبي اللون الأحمر في ملعقة خل وضفيها للخليط، ثم ضعي الكاكاو واخلطي جيدا، وضيفي البيضة واخلطي.

ضعي العجينة في قالب الكيك على شكل قلب، وادخليها الفرن ثم زينيها بكريمة الزبدة والفيلينج والكاندي بيري والأناناس.