محمود كهربا يحتضن والدته في أحدث ظهور بعد القمة.. صورة ترفع شعار «الحب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، متابعي حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث ظهور له بعد مباراة القمة الأخيرة، الذي جاء برفقة والدته، إذ نشر صورة تجمعهما عبر خاصية القصص المصورة، وظهرت معه وهي مرتدية عباءة وحجاب، معلقًا عليها: «الحب».

محمود كهربا يحتضن والدته

احتضن محمود كهربا، والدته خلال الصورة، التي التقطها بعدسة موبايله، من أمام إحدى المرايا، في ظهور غير معتاد له برفقتها، إذ كانت أبرز الصور التي شاركها جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي، معها، أثناء تأديتهما مناسك العمرة، بخلاف بعض الصور القليلة في مناسبات عائلية مختلفة.

كهربا يسخر من هزيمة الزمالك

سخر كهربا من سقوط نادي الزمالك أمام النادي الأهلي، بنتيجة 5-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته 63.

ونشر لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، محتفلا بفوز المارد الأحمر على غريمه التقليدي، بخماسية في القمة 123: « الواحد ربك هو الواحد.. اتنين يا الحسن والحسين.. تلاتة بالله العظيم ما جي هنا تاني.. أربعة صحبتنا حلوة مربعة.. الخمسة عدد صوابع الكف».

وجاءت سخرية محمود كهربا، من الزمالك، رغم استعباده من مباراة القمة، بقرلر من المدير الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

تطورات قضية كهربا مع الزمالك

يشار إلى أن الخلافات بين كهربا ونادي الزمالك، شهدت بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، إذ تقدم بالتماس وطلب رفع العقوبة المالية في قضية فسخ التعاقد، ومعاقبة الزمالك ماليًا، والحصول على تعويض مالي من النادي الأبيض.

لكن محامي القلعة البيضاء، تقدم مؤخرًا بمذكرة إلى محكمة «كاس»، في قضية كهربا، أكد فيها أن القلعة البيضاء موقفها سليم، واللاعب ليس له الحق في فسخ التعاقد.