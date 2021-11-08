الامارات | يقتل زوجته بـ"مجرفة" لتأخرها في إحضار "منشفة" الحمام

شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل زوجته بـ"مجرفة" لتأخرها في إحضار "منشفة" الحمام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في جريمة غريبة، أقبل رجل هندي يبلغ من العمر 50 عامًا على قتل زوجته مساء السبت الماضي بعد أن جعلته ينتظر حتى تحضر له منشفة الاستحمام.

وقال مفتش مركز شرطة كيرنابور راجندرا كومار باريا، نقلا عن شكوى مقدمة من قبل أفراد عائلة الزوجة، أن الزوجة أخبرت زوجها أن ينتظر بعض الوقت بينما كانت تغسل الأواني، وهذا ما أثار غضب الزوج، الذي ضرب رأس زوجته مرارًا وتكرارًا بمجرفة، وتوفيت على الفور.

وقالت الشرطة أن المتهم هدد أيضا ابنته البالغة من العمر 23 عاما عندما حاولت منعه.

وتم تسليم الجثة لأفراد الأسرة يوم الأحد بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وقال مفتش الشرطة إنه ألقي القبض على المتهم يوم الأحد وتم تسجيل قضية ضده بتهمة القتل وغيرها من الاتهامات.

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