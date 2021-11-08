الامارات | شقيقان ذهبا يلهوان في عربة قطار فعادا جثتين

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقان ذهبا يلهوان في عربة قطار فعادا جثتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في مستشفى في منطقة ساراتوف الروسية متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء صعقه بالكهرباء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزارة الصحة الإقليمية، أن طفلين شقيقين، 11 و13 عامًا، صعدا، إلى عربة قطار شحن في محطة في قرية سيمينوفكا الواقعة في منطقة أركاداك. إلا أن كان لمس أسلاك العربة كان قاتلاً.

ماتت الطفلة على الفور. تم نقل شقيقها الكبير إلى المستشفى في حالة حرجة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، فتوفي على الفور، ليلحق بشقيقته.

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