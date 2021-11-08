كورونا اليوم: مستوى التطعيم المطلوب لمكافحة سلالة دلتا.. وتصميم لقاح جديد ومختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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مستوى التطعيم المطلوب لمكافحة سلالة دلتا

قال البروفيسور بيوتر تشوماكوف العضو المراسل بأكاديمية العلوم الروسية، إنه يدعو للتطعيم الإلزامي، وانتقد بشدة معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا، ووفقا لهذا العالم الروسي، يقدم معارضو التطعيم، حججا سخيفة لتبرير رفضهم، وأشار إلى أن دعم بعض الأطباء، لهؤلاء الرافضين لا يؤدي إلا إلى تفاقم الموقف.

وأضاف العالم: "أعتقد أن الذين يقاومون التطعيم الآن، سيكونون ممتنين لاحقا إذا تم إجبارهم على التطعيم"، ووفقا له، تنتشر سلالة دلتا في الوقت الراهن بشراسة في البلاد، ولمكافحتها من الضروري تطعيم ما يصل إلى 80٪ من السكان، وإذا لم يتم تحقيق ذلك، ستبدأ طفرات أخرى من الفيروس بالانتشار، الأمر الذي سيتطلب تطعيم ما يصل إلى 90٪ من الروس، وفقا لروسيا اليوم.

تصميم لقاح جديد لـ"كوفيد-19" أسهل في التصنيع ولا يحتاج إلى تخزين بارد

تتطلب لقاحات "كوفيد-19" المتوفرة حاليا تخزينا باردا وقدرة تصنيع متطورة، ما يجعل من الصعب إنتاجها وتوزيعها على نطاق واسع، خاصة في البلدان الأقل تقدما، ومن المحتمل أن يكون إنتاج نوع جديد من اللقاحات أسهل بكثير مما سبقه، ولن يحتاج إلى التبريد، حسب ما أفاد باحثون في مستشفى بوسطن للأطفال في مجلة PNAS.

ويعتقد الباحثون بقيادة الدكتور هيدا بلوا، والدكتور نوفاليا بيشيشا، والدكتور تيبو هارماند، أن تقنيتهم يمكن أن تساعد في سد فجوات التطعيم العالمية وأنه يمكن تطبيق نفس التكنولوجيا في لقاحات مضادة لأمراض أخرى، وأثار اللقاح، في الفئران، استجابات مناعية قوية ضد SARS-CoV-2 ومتغيراته. ووقع تجفيفه بالتجميد بنجاح، وإعادة تكوينه لاحقا دون فقدان الفعالية. وفي الاختبارات، ظلت مستقرة وفعالة لمدة سبعة أيام على الأقل في درجة حرارة الغرفة، وفقا لروسيا اليوم.

خبير: 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية من "دلتا"

أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبورغ، أن 300 وحدة من الأجسام المضادة كفيلة بالوقاية التامة من "دلتا" متحور كورونا.

وقال لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "وجدنا أن 300 وحدة من الأجسام المضادة تحمي تماما من متحور "دلتا"، وأضاف: "اكتشفنا أيضا أن 500 وحدة أو أكثر تعتبر قيمة ممتازة لتقليل مخاطر الإصابة بالوباء"، ووفقا لروسيا اليوم.