5 فوائد لتناول ثمرة من التفاح الأحمر أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التفاح الأحمر من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وذلك بفضل مذاقه اللذيذ، كما أن له العديد من الفوائد الصحية.

وذكرت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول ثمرة تفاح أحمر أسبوعيا.

- تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في الوقاية من مسببات الأمراض المختلفة.

- تعزيز صحة العينين وحمايتهما من التعب والجفاف.

- خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

- الحماية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- خفض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.