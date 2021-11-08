محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الأشخاص الذين ولدوا في شهر مايو يميلون إلى أن يكونوا متفائلين، بينما أولئك الذين ولدوا في يناير يمكن أن يكونون مبدعين ومشهورين، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن شهر ميلادك يمكن أن يؤثر على شخصيتك وصحتك.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم كيف يمكن أن يؤثر شهر ميلادك على صحتك وشخصيتك، وفق ما أوضح موقع "brightside".

- شهر يناير:

إذا ولدت في يناير، فأنت أكثر من مجرد مولود في فصل الشتاء، فقد ولدت في الشهر الأول في العام الجديد مما يعني العديد من الفرص المختلفة.

في الواقع، يميل مواليد هذا الشهر إلى ممارسة مهنة الطب أو حتى أن يصبحوا رياضيين، كما من الممكن أن يصبحوا مبدعين ومشهورين.

- فبراير:

يميل الأطفال المولودون في فبراير إلى أن يكونوا أكثر سعادة في حياتهم وحياتهم المهنية، ويعد أيضًا شهر الإبداع وقد تتبع مسارًا وظيفيًا كفنان وحتى تصبح شخصًا مشهورًا.

- مارس:

إذا كنت قد ولدت في هذا الشهر، فمن المحتمل أنك تبحث عن الجانب الأكثر إشراقًا من الحياة، وأيضًا ، قد يتمتع معظم الأشخاص الذين ولدوا في الربيع أنهم دائمًا في حالة مزاجية جيدة وإيجابية.

- إبريل:

تمامًا كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في شهر مارس، يميل مواليد أبريل إلى أن يكونوا أكثر إيجابية مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا في الشتاء والصيف والخريف.

- مايو:

إذا كنت قد ولدت في مايو ، فقد تعتبر نفسك الأكثر حظًا، كما يبدو أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر، فمن الناحية المهنية فلن يحتاجوا إلى التركيز على مهنة واحدة لأن خياراتهم مفتوحة على مصراعيها.

- يونيو:

مواليد يونيو أكثر عرضة لتقلبات المزاج، والتأخر في الالتحاق بالمدرسة، وهو أمر شائع للأشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر، ولكن لا يزال بإمكانك تحقيق إنجازات أكاديمية رائعة، حيث تشير الدراسات إلى أن لديهم المزيد من الوقت للنضوج قبل بدء المدرسة.

- أغسطس:

وفقًا للإحصاءات، تشير البيانات إلى أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في أغسطس يكونون متفائلين وإيجابين، كما أنهم ليس لديهم فرصة لخطر الإصابة بالأمراض ثنائية القطب.

- سبتمبر:

الأشخاص الذين ولدوا في الخريف لديهم مستويات منخفضة بشكل عام من الاكتئاب، كما أنهم معرضون لخطر متوسط ​للإصابة بالأمراض ولكن لديهم فرصة أكبر للإصابة بالربو، ولديهم بعض الوقاية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

- أكتوبر:

مواليد أكتوبر يكونون رائعين بشكل عام في الرياضة، وفي حين أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في الخريف طويل القامة، فإن أولئك الذين ولدوا في منتصف أكتوبر قد يكونون أطول.

- نوفمبر:

يميل الأشخاص المولودون في الخريف بما في ذلك شهر نوفمبر، إلى التركيز بشكل مفرط إلى جانب انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، فقد يمنحهم هذا ميزة في حياتهم عند الوصول إلى أهدافهم، كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكبر عدد من المتشائمين.

- ديسمبر:

إذا كنت قد ولدت في ديسمبر، فقد تكون من الأشخاص النادرين في العالم، خاصة إذا كان عيد ميلادك في يوم 24 أو 25 من الشهر، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمزاج، فأنت لا تغضب بسهولة وأنت أكثر ثباتًا مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا في الصيف.