قصة ليلى غالب أول مصرية تشارك في «ذا فويس» الألماني.. غنت أمام السيسي وهز صوتها برلين

على خشبة برنامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم «ذا فويس»، وقفت المصرية ليلى غالب، تغني وتبهر لجنة تحكيم النسخة الألمانية، التي سارع أعضائها من الوهلة الأولى، إلى الالتفات بالكراسي للتصويت لها في ذهول تام مما يسمعون، ليجدوا شابة لم تتجاوز 21 عاما، تملأ المسرح بالحماس والمتعة بالأداء الرائع لأغنية «I Could Have Danced All Night»، لتصبح أول مصرية تشارك في تجارب الأداء، وتتأهل للمنافسات، بين أكثر من 10 آلاف مشترك.

قصة تألق ليلى غالب في «ذا فويس» الألماني

تعيش المصرية الوحيدة المشاركة في برنامج «ذا فويس» في نسخته الألمانية، بمدينة «أولم»، والتقاها «هن» للحديث عن كواليس المشاركة البارزة، والاستحواذ على تصويت الحكام الأربعة، وحكاية تواجدها في ألمانيا، رغم صغر سنها، وتواجد أسرتها معها عبر تطبيق «زووم» أثناء صعودها المسرح.

في لحظات قليلة استطاعت ليلى غالب، الاستحواذ على إعجاب عدد كبير من الجمهور ولجنة التحكيم، الذين وقفوا ينظرون لبعضهم البعض في ذهول تام، من صوتها وبراعة إحساسها، لكن ذكائها في اختيار الأغنية، لعب دورا كبيرا إلهاب مشاعر الجميع، إذ تقول إنها قررت اختيار أغنية كلاسيكية، خاصة أنها من عشاق ذلك اللون، وحتى تكون صاحبة الاختلاف، إذ يميل البعض إلى أغاني البوب، وبالفعل كسبت الرهان في اختيارها، لدرجة أن والديها وأصدقائها، ظلوا يصفقون لها بحرارة بالغة، وسط دموع الفرحة والإشادة.

تفاعل كبير ودعم حظت بهما الشابة المصرية، من قبل الحكام، مرددين عبارة: «I want You»، لتأتي اللحظة الحاسمة التي تحدد مع من تريد أن تلتحق، وإلى أي فريق تنضم، قبل أن تحسم قرارها باختيار النجمة العالمية سارة كونور، التي همت من على كرسيها لاحتضانها وطلب ضمها إلى فريقها، لتتأثر ليلى، بالموقف وتجلس في ذهول على ركبتيها على المسرح، تنظر للجميع، وتحبس دموعها: «قبل ما أغني وأطلع على المسرح، فكرت هختار مين، ولما هي التفتت قررت اختارها، لأن هي أكتر واحدة عندها خبرة في المجال، وهتعرف تساعدني، ولما كلهم التفتوا الإحساس كان مختلف، واتوترت وقعدت أفكر أختار مين، وفي الآخر اختارتها».

المصرية خطفت قلوب وأصوات الحكام في 7 دقائق

«كنت طالعة على المسرح، وأنا متوترة، وعايزة أقنع الكل بموهبتي»، بهذة العبارة ترجمت ليلى غالب، شعورها أثناء الوقوف على مسرح «ذا فويس - ألمانيا»، في مدة لم تتجاوز 7 دقائق خطفت خلالها القلوب، بعدما جاءت مشاركتها بمحض الصدفة وبدون ترتيب مسبق: «كنت قاعدة في مرة زهقانة، ولقيت الأبلكيشن أونلاين، وسجلت فيه، وعملت فيديو بسيط مدته دقائق، وبعد شهرين جالي إيميل بيقولولي إنهم اختاروني، ولازم أتوجه إلى برلين».

تشجيع وإرادة وكفاح

تعيش ليلى غالب، في ألمانيا منذ عامين، بحكم دراستها في إحدى الجامعات في مدينة أولم الألمانية، حيث اختارت أن تشق طريقها بنفسها، بعد تخرجها من المدرسة الألمانية في مصر: «بدرس في كلية نظم الإدارة، وأسرتي شجعتني على السفر، لأنهم واثقين في قرارتي، خاصة بعد ما اتقبلت في أكتر من جامعة هناك».

غناء «ليلى» أمام الرئيس السيسي

لم يكن ذلك الظهور الأول للشابة المصرية على المسرح، فقد سبق، أن غنت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اختتام ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019، التي قالت عنه: «كنت بغني في الأوبرا في البداية، وجالي مكالمة هاتفية، وأنا في المدرسة، وطلبوا مني المشاركة في الملتقى، ووقفت قدام الرئيس، وكان جوايا إحساس غريب أوي وحلو، خاصة وهو قاعد في الصف الأول، ومبسوط من الأداء».

ونظم أصدقاء ليلى غالب، حفل خصصيا لها، داخل شقة أحد الأشخاص، ليخبرونها من خلاله عن قبولها في تجارب الأداء: «عملوا بوستر مكتوب فيه إني اتقبلت بتجارب الأداء».