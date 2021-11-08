علامات الحب الحقيقي.. 10 تصرفات تثبت للفتاة «أنك بتحبها بجد» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تغلبها الحيرة وتضارب المشاعر، ما زالت لم تتمكن بعد من تحديد، إذا كان يحبها بنفس الصورة التي رسمتها في خيالها، أم أنها بالنسبة له، لم تتعد كونها مجرد فتاة يرتبط بها لفترة، ثم يتركها أو يتخلى عنها عند أول مشكلة تواجههما، أفكار مقلقة ترسم صورة مرعبة تطارد الفتيات، عند الدخول في علاقة عاطفية، ساعية لحسم إجابة سؤال «بيحبني ولا لا»، الذي يسيطر عليها كوسواس يزعج راحتها، وهنا يحتاج الشاب أن يبرز مشاعر حبه من خلال أفعال واضحة.

علامات الحب الحقيقي كثيرة، ولا بد أن تنتبه إليها الفتيات جيدًا مع الشاب، إذا فعلها الشاب تتأكد أنه يحبها بالفعل، ولا يرغب في الابتعاد أو التخلي عنها، إذ أشارت الإعلامية رضوى الشربيني، إلى بعضها خلال برنامجها «هي وبس»، على قناة «سي بي سي سفرة»، تحت عنوان: «علامات لو خدتي بالك منها اوعي تسيبيه».

علامات الحب الحقيقي لدى الشباب

مصدر حماية وأمان

الشاب حين يحب بصدق، يكون مصدر حماية وأمان للفتاة بصفة مستمرة: «لما تنزل مشوار متأخر يقولها أنا هاجي أوديكي، أو لما ترجع متأخر يقولها أنا هاجي أرجعك، طول الوقت هو مصدر حماية وأمان لها».

لا يرى غيرها

عندما يرى الشاب، الفتاة التي يحبها، أنها أفضل شخص في حياته، فتلك من علامات الحب الحقيقي: «هي بالنسبة له وبكل تفاصيلها أحلى بنت في الدنيا».

يخلق وقت عشانها

إذا كان الشاب مشغولا في حياته وعمله، لكنه يخصص وقتا، حتى لو كان قليلا، للحديث معها، أو إرسالة رسالة للاطمئنان على أحوالها، تكون تلك إشارة بارزة: «حتى لو 30 ثانية بس، لكنه بيخلق الوقت عشانها».

يفوت في المشكلات

في حال وجود مشكلة، ولم تسيطر عليه العصبية والغصب، ولم يتشاجر سوى على الأشياء المهمة، أو التي لها صلة بالمستقبل، تكون دلالة واضحة على تمسكه بالفتاة.

يهتم برأي حبيبته

حينما تلاحظ الفتاة، أن الشاب التي ارتبطت به دائما ما يهتم برأيها سواء في عمله أو مظهره أو مختلف نواحي حياته، هنا تتأكد من صدق مشاعره، وأنه يحبها حب حقيقي.

يشعر بالفخر بحبيبته

عندما يتطرق أي شخص للحديث عنها، ويلزمه دائمًا شعور الفخر بها: «عينه بتلمع لما سيرتها بتيجي»، تكون تلك من أوضح علامات الحب الملموسة.

يشاركها في تفاصيل حياتها

الشاب عندما يشارك حبيبته في تفاصيل عملها، ويساعدها على حل المشكلات التي تواجهه، ويحثها دائما على تطوير ذاتها وعملها، كأنه «يقعد يفكر معها في الشغل»، يكون محبا حقيقيا.

تبادل الهدايا

المهاداة من وقت لآخر، تدل على التفكير الدائم في الفتاة، ولا يشترط أن تكون الهدايا غالية الثمن، لكن الأهم المعنى.

الفتاة أول أولوياته

إذا كانت الفتاة، أول أولويات الشاب، وفوق الجيم وقعدة الصحاب، وأنها «متكونش رقم 3 أو 4 في حياته من حيث الأولوية»، هذا يعني أنها الأهم في حياته.

يحب عيوبها

عندما يتعامل الشاب مع عيوب حبيبته، بنوع من الحب، تكون دلاله قوية على تمسكه بها في المستقبل، مثلا «يكون بيحب غيرتك عليه، وميفضلش ينتقد».