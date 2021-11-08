7 علامات تحذيرية على وجود مشكلة في قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت حوالي 610.000 شخص بسبب مشاكل تتعلق بالقلب كل عام في الولايات المتحدة وحدها، يعاني منها كل من الرجال والنساء من لأسباب مختلفة مرتبطة بنمط حياة معين، ومع ذلك، هناك العديد من العلامات والتحذيرات التي تخبرنا عن مشكلة القلب التي يجب أن نكون على دراية بها.

لقد جمعنا لكم 8 علامات تحذيرية شائعة جدًا لأمراض القلب يجب الانتباه إليها إذا لاحظتها وسنعرض لكم ذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1-الألم الذي ينتشر في الذراع:

يعاني العديد من الرجال من ألم في الذراع اليسرى، بينما تعاني النساء من نفس الألم في أي من الذراعين أو كليهما، قالت بعض النساء أيضًا إنهن عانين من ألم غير عادي في المرفق قبل الإصابة بنوبة قلبية، يحدث هذا لأن الألم من قلبك ينتقل إلى الحبل الشوكي حيث ترتبط العديد من أعصاب جسمك ويشوش عقلك ويعتقد أن ذراعك تعاني من ألم حقيقي بينما لم يكن الأمر كذلك.

2- سعال لا يتوقف:

قد يكون السعال ناتجًا عن مشاكل مختلفة ويمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض القلب والأوعية الدموية، السعال المستمر الذي ينتج سائلًا ورديًا يحتوي على دم هو أمر شائع جدًا مع قصور القلب، ومع ذلك، فإنه أحد الأعراض الفرعية لأعراض أكثر خطورة، وهي ضيق التنفس وفقدان التنفس المفاجئ.

3-مستويات شديدة وغير عادية من القلق:

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من القلق الشديد في وقت مبكر جدًا من حياتهم معرضون للإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون القلق ناتجًا عن نمط حياة مرهق للغاية أو اضطرابات مختلفة بما في ذلك اضطراب الهلع والقلق الرهابي، وتتضمن بعض آثار القلق على قلبك وعدم انتظام دقات القلب، وزيادة ضغط الدم، وانخفاض معدل ضربات القلب.

4-تورم الساقين والكاحلين والقدمين:

عندما لا يضخ قلبك جيدًا، تتسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة وتكون ساقيك وقدميك أكثر الأماكن شيوعًا للإصابة بسبب الجاذبية، وهذا ما يسمى بالوذمة المحيطية والعديد من الأشخاص المصابين بها لا يعانون من أمراض القلب، ومع ذلك، فهو عرض شائع جدًا بين مرضى القلب ويجب الانتباه إليه.

5-قلة الشهية والشعور بالغثيان:

يُظهر العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب نقصًا في الشهية أو غثيانًا حتى لو تناولوا القليل من الطعام، والسبب في ذلك هو تراكم السوائل حول الكبد والأمعاء مما يتداخل مع عملية الهضم السليمة، عادة ما يتبع هذه الأعراض آلام في البطن وإذا كنت تعاني منها جميعًا، فيجب عليك زيارة طبيبك على الفور.



طفح جلدي أو بقع غير عادية:

أظهر مشروعان بحثيان منفصلان تم إجراؤهما من قبل مجلة الحساسية والمناعة السريرية ومجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأكزيما والقوباء المنطقية من عوامل الخطر العالية لأمراض القلب، ووجد أن أولئك الذين أصيبوا بالأكزيما لديهم احتمال 48٪ من ارتفاع ضغط الدم و 29٪ احتمال الإصابة بارتفاع الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، كان أولئك الذين أصيبوا بالهربس النطاقي أكثر عرضة بنسبة 59٪ للإصابة بنوبة قلبية من الأشخاص الذين لم يصابوا بهذه الحالة.

6-فقدان الوعي أو الإغماء:

الشعور بالدوار وفقدان الوعي أمر شائع جدًا بين مرضى القلب، عندما لا يضخ القلب الدم جيدًا، يكون ذلك بسبب انسداد تدفق الدم من الشريان المسدود أو تضيق الصمام، إذا شعرت في أي وقت بضيق في التنفس وإغماء لفترة قصيرة من الوقت، فاتصل بالطبيب على الفور وافحص قلبك.

7-تصبح بشرتك شاحبة أو تتحول إلى لون مزرق:

هذه ليست من أكثر الأعراض شيوعًا، ولكن عندما تظهر، يكون ذلك بسبب انخفاض تدفق الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن تكون علامة على أن قلبك لا يضخ الدم بالطريقة التي ينبغي أن يضخها، الصدمة هي السبب الرئيسي لهذه الأعراض ويمكن أن يظهر الشحوب في جسمك بالكامل أو في جزء معين من الجسم، على سبيل المثال أحد الأطراف، ومع ذلك، إذا لاحظت شحوبًا، فلا داعي للذعر، تحقق مما إذا كنت تعاني من صدمة أو أن هناك مشكلة أخرى مثل فقر الدم.