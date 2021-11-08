5 فوائد سحرية لاستخدام حبة البركة في طعامك.. يحارب السرطان ويخفف الالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تقبل كثير من ربات البيوت على استخدام حبة البركة، داخل الأطعمة المختلفة، نظرًا للنكهة الشهية والمذاق الجيد، التي تضيفه على المأكولات بأنواعها، فضلًا عن سهولة توافرها داخل محال البقالة والعطارة، وتخزينها داخل المنزل، بخلاف فوائدها الصحية الرائعة، التي قد يغفل عنها الكثير من الأشخاص.

فوائد حبة البركة

تعرف حبة البركة أو الحبة السوداء، علميًا باسم بذور الكالونجي، إذ تنتمي إلى عائلة الحوذان من النباتات المزهرة، ويصل طول ساقها إلى 12 بوصة، أي ما يعادل 30 سنتيمتر، وينتج عنها ثمارًا ببذور، تُستخدم كتوابل لذيذة في العديد من المأكولات، وتشتهر بخصائصها الصحية المهمة، التي نستعرضها، بحسب موقع «healthline» الصحي العالمي.

الحبة السوداء تقي من الأمراض

تحوي حبة البركة، على مضادات الأكسدة، وهي مواد تمنع الضرر التأكسدي للخلايا، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مقاومة العديد من الأمراض.

خفض الكوليسترول في الجسم

الكوليسترول مادة شبيهة بالدهون توجد في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تتراكم بكميات كبيرة في دمك، وتزيد من خطر الإصابة بـ أمراض القلب، وقد ثبت علميًا، أن الكالونجي فعال بشكل خاص في خفض الكوليسترول في الدم.

مكافحة السرطان

تساعد بذور الحبة السوداء، في التصدي لخطر الإصابة بأمراض السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس، والرئة، وعنق الرحم، والبروستاتا، والجلد، والقولون.

المساعدة في قتل البكتيريا

البكتيريا المسببة للأمراض، هي المسؤولة عن قائمة طويلة من الالتهابات الخطيرة، التي تتراوح بين التهابات الأذن إلى الالتهاب الرئوي، وقد وجدت العديد من الدراسات العلمية، أن الكالونجي قد يكون له خصائص مضادة للبكتيريا، ويكون فعالًا في محاربة سلالات معينة منها.

تخفيف من الالتهاب

في معظم الحالات، يكون الالتهاب استجابة مناعية طبيعية، تساعد في حماية الجسم من الإصابة والعدوى، ومن ناحية أخرى، يُعتقد أن الالتهاب المزمن يساهم في حدوث مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، وكشفت بعض الدراسات، أن حبة البركة قد يكون لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات في الجسم.