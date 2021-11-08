نصائح فعالة لـ علاج مشكلات الشعر بدون أدوية أو زيوت.. هويه واتغذي كويس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دائما ما تشغل مشكلات الشعر والبشرة، مساحات كثيرة من جلسات الفتيات، خاصة خلال التجمعات العائلية أو مع الصديقات، فلا تخلو دائرة نقاش أو فضفضة من الحديث عن الأرق، الذي يؤرق صفو يومهن، بسبب التقلبات التي تداهم وجوههن وأجسادهن، وفروة رؤسهن، وتؤثر بالسلب على خصلات شعرهن.

وتبادل وصفات وطرق علاج مشكلات الشعر، أو الإرشاد عن مصادر تقديم النصائح وسبل العناية، يكون بمثابة عمل مخلص تحرص عليه كل الفتيات والسيدات، تجاه الصديقات وأفراد العائلة، خاصة مع كثرة التجارب وتنوعها، وتكبدهم أموالا طائلة، لكن خلال إحدى الجلسات شرحت إحداهن للمقربات منها، تجربتها في التواصل مع الإعلامية وخبيرة التغذية سالي فؤاد، خلال برنامجها «حياتك أحلى مع سالي».

نصائح لـ علاج مشكلات الشعر

«شعري بيقع، ومش كثيف، وخف جدا دلوقتي، إيه الحل علشان أرجعه زي ما كان؟»، أوضحت السيدة لصديقتها، أنها وجهت هذا السؤال إلى سالي فؤاد، مشيرة إلى أن الأخيرة حرصت بدورها على تقديم روشتة لعلاج مشكلات الشعر، بدأتها بالتأكيد على أن «أهم حاجة الصحة النفسية، وده رقم واحد في التأثير على الشعر والمناعة والجسم، لو إحنا حالتنا النفسية في زعل شديد، لازم هتلاقي سقوط، الشعر بيتأثر بعد الولادة لفترة، لكن بيرجع تاني، الهرمونات بتبقى في حالة لخبطة، وفي خلال 6 شهور بترجع تاني».

نصائح لتغذية الشعر بدون بصورة طبيعية

أشارت خبيرة التغذية، إلى أن المحجبات يتأثرن بمشكلات الشعر، نتيجة تغطيته طوال الوقت، لكنهت نصحتهم بأهمية تهويته في الأوقات المناسبة، وإتاحة الفرصة له للتعرض إلى الشمس، مضيفة: «غذيه وعالجي الأنيميا، لأنه بيتغذى من الجسم، ولازم نظبط الحديد»، مشيرة إلى أن نقص الحديد في الجسم، ينتج عن تناول القمح، الذي يترسب في الأمعاء ويمنع امتصاص الحديد.

وشددت على ضرورة تناول البيض، الذي يمد الجسم بالبروتين، فضلا عن الأسماك مثل السالمون والماكريل، واللحوم ومنتجات الألبان والزبادي، والجبنة القريش، التي تمد الجسم بالبروتين العالي، خاصة أنها صحية للغاية بالنسبة للشعر، بجانب تناول البروكلي، باعتباره من العناصر الغذائية المشبعة، التي تحتوي على الكالسيوم، بالإضافة إلى سلطة الجرجير والسبانح وعين جمل ولوز.