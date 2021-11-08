4 وصفات لذيذة لعمل الكوسة زي الشيفات.. «محمرة وبانيه وبالسجق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكوسة، من أشهى الأكلات المفضلة لكثير من المصريين، نظرا لفوائدها الكثيرة للجسم، بخلاف مذاقها الطيب، إذ تبدع ربات المنازل، وتتفنن في طرق إعدادها، بأكثر من وصفة مختلفة، في ظل سعيهن الدائم لجذب أطفالهن، إلى تناول الأطعمة داخل المنزل، والابتعاد عن تناولها بالخارج.

ويستعرض «هن»، 4 طرق متنوعة لعمل الكوسة داخل المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بمقادير غير مكلفة، وبخطوات سهلة.

كوسة بالحمص

مقادير الكوسة بالحمص

كيلو كوسة.

¼ كيلو حمص مسلوق.

نصف لتر عصير طماطم.

2 حبة بصل مفروم.

2 ملعقة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة ثوم.

ملعقة كبيرة سمنة.

فلفل أسود.

مكعب مرقة.

فلفل حار.

ملح.

طريقة عمل الكوسة بالحمص

يشوح البصل المفروم فى السمنة على النار.

يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والحمص المسلوق، ويقلب كل الخليط على النار.

يضاف عصير الطماطم والصلصة، ويقلب الخليط، ويترك على النار ليتسبك.

تضاف المرقة والكوسة والفلفل الحار.

يضاف المزيد من الثوم قرب تمام النضج، ويقلب كل الخليط.

يغرف ويقدم.

كوسة محمرة

مقادير الكوسة المحمرة

كوسة.

بيض.

بارميزان مبشورة.

توابل إيطالى.

زيت.

دقيق.

بقسماط.

ثوم بودرة.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير الكوسة المحمرة

تتبل الكوسة بالتوابل كلها، مع ملح وفلفل، ثم تعفر بالدقيق.

تغمس في البيض، ثم البقسماط، وتحمر فى زيت غزير.

ترفع الكوسة وترص على صينية الفرن، وترش عليها الجبنة.

تدخل الفرن لمدة 3 إلى 5 دقائق، وتقدم بالهنا.

كوسة بانيه

مقادير الكوسة البانيه

كوسة.

ثوم مفروم.

دقيق.

لبن.

بيض.

بقسماط.

عصير ليمون.

بابريكا.

أعشاب.

زيت.

ملح.

فلفل.

خطوات إعداد الكوسة البانيه

قطعي الكوسة شرائح، وضيفي إليها الأعشاب والبابريكا والملح والفلفل وعصير الليمون والثوم المفروم.

اخلطي البيض واللبن.

ضعي الكوسة المتبلة في الدقيق، ثم في خليط البيض واللبن، ثم البقسماط.

اقليها في زيت غزير ساخن، وقدميها.

كوسة محشية سجق

مقادير الكوسة المحشية سجق

سجق.

بصل.

ثوم.

طماطم.

جبن موتزاريلا.

جبن فيتا.

زعتر طازج.

قرفة مطحونة.

كوسة.

زيت زيتون.

عصير طماطم.

نعناع طازج.

ملح.

فلفل.

جبن بارميزان مبشور.

خطوات تحضير الكوسة المحشية سجق