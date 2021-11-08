الامارات | ضبط متسولين في الأردن يمتلكون سيارات حديثة ورواتب تقاعدية تصل لـ800 دولار !

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متسولين في الأردن يمتلكون سيارات حديثة ورواتب تقاعدية تصل لـ800 دولار ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ان نحو 90% من المتسولين البالغين الذين تم ضبطهم في الفترة ما بين 14 -28 اكتوبر الماضي يمتلكون سيارات ورواتب تقاعدية تتراوح بين 260 و614 دينارا (أي بين 370 الى 877 دولارا)، فيما يتقاضى الـ10% الباقية دخلا من مصادر أخرى، وفقا للناطق الإعلامي للوزارة اشرف فواز خريس.

وقال خريس، حسب موقع عمون الإخباري الأردني، ان المعلومات والبيانات اشارت الى ان 55 متسولا ومتسولة ضمن الفترة من منتصف اكتوبر وحتى الثامن والعشرين منه، يمتلكون سيارات تتراوح موديلاتها بين 2000 و2017 فيما يمتلك عدد منهم اكثر من سيارة ويجمع عدد من المتسولين بين الراتب التقاعدي والسيارات والمؤسسات المسجلة باسمهم، مشيرا الى ان بيانات ومعلومات وزارة التنمية الاجتماعية استندت الى دراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وكشفت بيانات وزارة التنمية الاجتماعية عن ضبط 1144 متسولا ومتسولة في المملكة خلال الشهر الماضي، كان من بينهم 203 ذكور و226 اناث بالغين.

وبلغ عدد الاحداث المتسولين المضبوطين 635 حدثا بينهم 229 اناث فيما بلغ عدد الذكور 406 متسولين احداث ذكور غالبيتهم من المكررين وفقا للتقرير الشهري الدوري الصادر عن الوزارة للشهر الماضي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعاون مع المتسولين ومنحهم اية مبالغ مالية لتشجيعهم على الحصول على اموال الناس بغير وجه حق، مهيبة بالمواطنين توجيه صدقاتهم الى أوجه الخير المعتمدة.

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