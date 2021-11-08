لايف ستايل

«نورا» تركت الإعلام من أجل تصميم الأزياء: أحلم أن تصل تصميماتي لباريس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نورا

تخرجت في كلية آداب إعلام، إلا أنها لم تعمل بشهادتها وقررت أن تعود لموهبتها التي بدأت معها منذ الصغر، حيث عشقت تصميمات الملابس والفاشون، وكانت والدتها التي تعمل معلمة علوم، أكبر داعم لها في مشوارها الذي بدأته من المنزل بتصميمات للمقربين إلى أن باتت مالكة أتيليه ملابس.

65f0393243.jpg

ae565d092c.jpg

نورا: دخلت آداب صحافة على غير رغبتي

تروى نورا رشدي عطية، 31 عاما خريجة آداب إعلام جامعة دمياط تفاصيل قصتها لـ «الوطن»، قائلة «رغم تخرجي في آداب إعلام قسم صحافة، إلا أنني أعمل بشهادتي مطلقاً»، متابعة «أحببت التصميمات منذ أن كنت صغيرة حيث بدأت موهبتي تظهر في سن الـ 8 سنوات، كل هذا تم بدعم لا محدود من والدتي التي كانت تساعدني كثيراً، وعلى الرغم من رغبتي في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بمحافظة الإسكندرية، إلا أن والدي رفض غربتي».

756857b0b4.jpg

1affabbe9a.jpg

نورا: دخلت مجال تصميم الأزياء قبل 7 سنوات وفتحت اتيلية

تستطرد «نورا» قائلة بدأت تصميم الأزياء قبل 7 سنوات، وكانت البداية بعد أن حصلت على كورس تصميم أزياء في محافظة القاهرة لمدة شهرين كما حصلت على كورسات عديدة في تصميم الأزياء وكانت بداية مشروعي بتصميم فساتين السورية للمعارف والمقربين من المنزل، وفوجئت بمهاجمة البعض لى قائلين «حرام عليكي تبقى خياطة وتتركي شهادتك»، ولم ألتفت لكلام الآخرين وبالفعل افتتحت الأتيليه قبل 4 سنوات بعد أن وجدت إعجاب الناس بتصميماتي، وحصلت على العديد من الكورسات التدريبية، وأصمم حالياً كاجوال وسواريه، كما درست دراسات حرة في كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط لمدة 4 أشهر. 

b6e856f354.jpg

6652502771636320743.jpg

70be2c9ca3.jpg

وأردفت «نورا»، قائلة «وجدت تعليقات من الكثيرين الذين أبدوا استغرابهم من أن تصميماتي التي دائماً ما اقترحها عليهم وتعجبهم بتكون مناسبة عليهم».

5d4ee5f09a.jpg

00edb8c324.jpg

34d9484360.jpg

6df81aad10.jpg

نورا: بحلم تصميماتي تصل لباريس

وعن الصعوبات التى تواجهها قالت «نورا»، «لعل ارتفاع أسعار الخامات كان أهمها، حيث يلجأ الكثيرون للإيجار»، متمنية أن تصل تصميماتها لباريس، أما عن الدعم فتشير لدعم زوجها وأطفالها لها وفخرهم بكل ما تبذله من جهود، مضيفة «تحلم ابنتى أن تصبح مثلى يوما ما متخذة منى مثلاً أعلى لها».

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا