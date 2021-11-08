روشتة التعامل بين الأزواج لتجنب الخلافات ومحاكم الأسرة: «بلاش تلقيح على الفيس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الخلافات تحدث بين الأزواج وبعضهم البعض، إما لاختلاف الطباع والشخصيات أو لكون أحدهما يحاول فرض سيطرته على الآخر، ليصل بهم الحال لأروقة المحاكم ومن ثم الانفصال.

الكاتب محمد المشد، حدد خطوات لتقليل الخلافات الزوجية، أثناء استضافته في برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني، لتكون روشتة للأزواج لتقليل حدة الخلافات فيما بينهم، منها يجب على الزوجة ألا ترفع صوتها على الرجل، وتحاول تدارك الموقف والأمر حتى لا تتفاقم المشكلات أكثر: «صوتك ميعلاش عليه كل واحد ليه مكانته».

تحذير من تلقيح وبوستات فيس بوك.. بتخرب البيوت

«متجيش جنب رجولته وقت الخناقة»، بهذه العبارة واصل محمد المشد، النصائح للزوجات بشكل خاص أثناء الخلافات مع الأزواج، إذ قال:«بلاش تقولي مفيش راجل بيعمل كده، لا تقوليها له لفظا ولا نصيحة، كرامته هتنقح عليه، وخلي اللي ما بينكوا ميخرجش لحد ثالث لا لمامتك ولا لصاحبتك، ممكن تدخلي طرف من ناحيته هو لو استدعى الأمر».

وحذر «المشد»، من عادة أصبح البعض يقوم بها عقب الخلافات الزوجية، وهي الاستعانة بالـ فيس بوك، كنوع من التفريغ عن الشحنة السلبية، والذي قال عنها: «بلاش بوستات الفيس والتلقيح.. بتهد بيوت كتير».

لكل رجل مساحته الشخصية، الذي يريد أن يعيش بها داخل منزله، ولكن بعض الزوجات تظنه بإنه يفكر في أخرى ويعيش قصة حب جديدة:«بلاش تقتحمي مساحته الشخصية وقابليه بابتسامة، ومتجبيش سيرة الطلاق أبدا، خاصة لو كان دائم الحلفان بالطلاق».

كتالوج العلاقات الزوجية المريحة: بلاش تشعب في الخلافات

«وضع بروتوكول واتفاق في الخناقات.. بلاش وقت الخلاف تقولوا كل واحد بيعمل إيه»، بهذه العبارة واصل «المشد»، الحديث عن أسس وطرق تفادي الخلافات الزوجية، إذ قال: «بلاش تشعب في الخلافات، كلمات الود واستخدام الألفاظ بدل الهجومية والصراعات مطلوبة».