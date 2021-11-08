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الامارات | وفاة درامية لأنثى حوت في الثلاثينات لجأت لميناء فرنسي .. صور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنح حوت يبلغ طوله 19 مترا ووزنه نحو 15 طنا إلى ميناء كاليه في شمال فرنسا حيث نفق، في ظاهرة نادرة في هذه المنطقة الفرنسية الساحلية.
وأوضح رئيس جمعية «كو أورديناسيون مامالوجيك» جاكي كاربوزوبولوس لوكالة فرانس برس أن الحوت «أنثى في الثلاثينيات من عمرها جنحت السبت وكانت مريضة، وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما دخلت ميناء كاليه، واقتربت كثيرا من الصخور فنفقت»، واصفا المشهد بأنه «عنيف».
وأضاف «سنجرها بعد ظهر الاثنين لنضعها في منطقة يمكننا فيها صباح الثلاثاء إجراء تشريح لها، ثم نقطعها تمهيداً لحرقها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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