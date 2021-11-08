هذا ما يحتاجه جسمك يوميا.. منها البقوليات

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية نصائح مفيدة، يجب اتباعها للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل.

فيتامينات كافية

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات، ولذلك من الأفضل أن يحتوي النظام الغذائي على 30 نوعاً مختلفاً من الخضروات، والمأكولات النباتية في الأسبوع، بما في ذلك الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، والبذور، والأعشاب، والتوابل، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

غذاء متكامل

يرى الخبراء الألمان أن التخلص من السموم غير ضروري، بل يمكن أن يؤدي التخلص منها إلى تراكم الكيتونات في الأمعاء، ما يسبب مشاكل صحية مثل الغثيان، والضعف، والجفاف.

وبالإضافة إلى ذلك، تفقد العديد من المواد المهمة للأمعاء، ويمكن أن يسبب النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية،والملينات نقصاً في العناصر الغذائية الهامة، ولذلك فإن النظام الغذائي المتوازن والصحي أفضل كثيراً، حيث يقوي أعضاء الجهاز الهضمي،ويجعلها أكثر مقاومة للأمراض.

الهرم الغذائي

ويشير الهرم الغذائي إلى أن الوجبة المتوازنة يجب أن يتكون نصفها من الخضراوات الخالية من النشويات، والربع من البروتينات الخالية من الدهون، والربع الأخير من النشويات.

الدهون الصحية

أكد خبراء المجلة الألمانية أن العديد من الدهون، صحية، كما أن الدهون غير المشبعة، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، بتقليل عوامل الخطر مثل الكوليسترول في الدم، وضغط الدم، والالتهابات، وتوفر الزيوت النباتية العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E، الذي يساعد في بناء الخلايا الداعمة، ويعتبر زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والأسماك الدهنية، التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، من الأطعمة الجيدة.