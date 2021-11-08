«خلود» تزيل خوف الفتيات من عضلات التمرينات الرياضية: مش هتبقي بيج رامي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حلم راودها منذ نعومة أظافرها وكبر معها شيئًا فشيئًا فلم تتخلى عنه يومًا واحدًا، وعلى الرغم من دراستها لمجال الإعلام، إلا أن خلود محمد، البالغة من العمر 25 عامًا، قررت السير خلف رغبتها الأولى وهي حبها للمجال الرياضي بالممارسة والعمل به، حتى باتت تقدم مجموعة من الفيديوهات التوعوية للفتيات حول كيفية أداء التمرينات الرياضية بصورة سليمة، وكيفية القضاء على مشكلة ظهور الترهلات بالجسد والتي تعاني منها العديد من الفتيات.

حب الرياضة وممارسة الباليه

درست الفتاة العشرينية بمجال الإعلام، ورغبت في تحقيق أهداف سامية أخرى كالعمل كمذيعة يومًا ما، لكنها استمرت في التعلق بحلمها الأول وهو ممارسة الرياضة وتدريبها، فجاءت أولى خطواتها من خلال تعليم فنون رياضة الكاراتيه واللياقة البدنية وهي لا تزال طالبة جامعية.

«اتخرجت وأول فرصة شغل جاتلي اشتغلت بيها في مجال المبيعات زي ناس كتير في جيلي، واضطريت أوقف التمرين فترة، بس الموضوع كان دايمًا في دماغي وشاغلني، ورجعت أتمرن تاني واتجهت لتعلم الباليه وأنا عندي 24 سنة، وناس كتيرة قالتلي هيكون صعب عشان لازم تتعلميه في الطفولة بس أنا نجحت فيه، وده كان حاجة جديدة بالنسبالي».. حسب الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ«هن».

فور تعلم رقص الباليه، اتجهت «خلود» للحصول على العديد من الكورسات التدريبية حول كيفية تنمية قدراتها بمجال اللياقة البدنية والتطور به، «خدت كورسات وبقت عندي معلومات كويسة، ولقيت إن فيه مفاهيم كتير غلط إحنا عايشين بيها فى المجال الرياضي، ممكن تعمل إصابة أو إحباط للي بيتمرن».

فيديوهات توعوية على «يوتيوب»

بعد اكتشاف الفتاة العشرينية للعديد من الأخطاء الشائعة، قررت إنشاء قناة خاصة بها على منصة «يوتيوب»، لتقديم فيديوهات «لايت» قصيرة بها، حول كيفية أداء التمرينات بصورة صحيحة، وما الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثير من الأشخاص أثناء ممارسة الرياضة، وبشكل خاص الفتيات اللائي يرهبن ممارسة الرياضة باستخدام الأوزان الثقيلة خوفًا من ظهور عضلات ضخمة مثل التي تظهر بشكل واضح لدى الرجال، «لقيت فيه بنات كتير بتخاف تتمرن بأوزان عشان العضلات اللي بتطلع للرجالة، وده مفهوم خاطئ، لأن التكوين العضلي للراجل غليظ، والانقباض العضلي فيه عالي، فيقدر يعمل عضلات بشكل كبير».

ظهور الكتلة العضلية لدى الفتيات

وقدمت خلود محمد، نصائحها للفتيات اللائي يرغبن في أداء التمرينات الرياضية باستخدام الأوزان الثقيلة، إذ طمأنتهن نحو القيام بالأمر، «التكوين العضلي للأنثى دقيق والانقباض العضلي فيه أقل، فمش بيقدر يكون عضلات بشكل كبير لكن بيكون فيه تحمل لفترات أطول يعني، وهنا بيفضل إنك كبنت تلعبي بوزن متوسط عدادات أطول، ده غير الفرق في الهرمونات اللي بتلعب دور كبير أوي فى تكوين العضلات، يعني مش هتبقي زي بيج رامي مثلا».

فوائد ممارسة الرياضة بالأوزان الثقيلة للفتيات

وتابعت الفتاة العشرينية موضحة ما يحدث للفتاة عند التمرين بحمل الأوزان الثقيلة، بأنه عند التمرين بحمل وزن يحدث للجسم عملية تعرف بـ«muscle nonfighting»، وهي ما تتسبب في جعل القوام ممشوقًا ورياضيًا، «لما البنت بتتمرن بوزن بتحصل العملية دي، وبتخلي شكل الجسم ممشوق ورياضي، والعضلات مش مرخية أو ضعفية وبتظبط شكل الجسم الـshape، وبتساعد على تجنب مشكلة الترهلات، زي مشكلة ترهلات الذراعين اللي بنات كتير بتضايق منها».