الامارات | "لاتسيو" الإيطالي يطالب بحذف مشهد فاشي من مسلسل "مارادونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "لاتسيو" الإيطالي يطالب بحذف مشهد فاشي من مسلسل "مارادونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نادي لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم صانعي مسلسل «مارادونا: بليسد دريم» أو (مارادونا: الحلم المبارك) على منصة أمازون برايم بسبب مشهد يُصنف فيه نادي العاصمة على أنه فاشي، وطلب حذفه.

ويعرض المسلسل، الذي يدور حول حياة لاعب نابولي والأرجنتين الكبير السابق، مشهدا تقول فيه شخصية دييجو مارادونا «هؤلاء الفاشيون يريدون إذلالنا»، في إشارة إلى لاتسيو.

وقال لاتسيو في موقعه على الإنترنت "الإشارة إلى الفاشية هي أكثر كراهية لأنها بكل وضوح بقصد التشهير. لقد نجح في تحقيق النتيجة غير العادية المتمثلة في إهانة قاعدة جماهيرية وناد بأكمله، والابتعاد عن الواقع وأيضا عن أفكار مارادونا نفسه، الذي أظهر في مناسبات عديدة أنه كان صديق لاتسيو".

وطلب لاتسيو من أمازون برايم حذف المشهد "غير المحتمل بقدر ما هو مؤلم" لأنه "يفتقر إلى الاحترام لمشجعي لاتسيو وذكرى بطل عظيم".

وتملك مجموعة من جماهير لاتسيو تاريخا من التطرف اليميني.

وتم تغريم النادي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وأغلقت أجزاء من ملعبه لمباراة واحدة في أكتوبر 2019 بعد ضبط مجموعة من المشجعين وهم يؤدون التحية الفاشية خلال مباراة في الدوري الأوروبي ضد رين الفرنسي.

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