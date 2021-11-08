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الامارات | إصابة أول ضبعين في العالم بفيروس كورونا

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متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أول ضبعين في العالم بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مختبر الخدمات البيطرية الوطنية في ولاية كولورادو الأميركية عن إصابة اثنين من الضباع بفيروس كورونا في حديقة حيوانات بدنفر، وهي أول حالة مؤكدة بين هذه الحيوانات في جميع أنحاء العالم.

وبحسب المختبر، فقد تم اختبار عينات من مجموعة متنوعة من الحيوانات، من ضمنها الضباع المرقطة، وذلك بعد إصابة عدة أسود في المنشأة بالمرض.

وأثبتت النتائج إصابة اثنين من الضباع، وهما نغوزي (22 عاما)، وكيبو 23 (عاما) بفيروس كورونا.

وتعاني نغوزي وكيبو من أعراض خفيفة، بما في ذلك الخمول الطفيف وبعض إفرازات الأنف والسعال.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ثبتت إصابة 11 أسداً ونمران إلى جانب الضبعين بالفيروس، ولكن تعافى البعض منها تماماً والبعض الآخر منها في طريقها إلى الشفاء التام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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