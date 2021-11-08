8 فوائد مذهلة لزيت الخروع.. أبرزها استعادة حاسة الشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتعدد الفوائد الصحية لزيت الخروع، هو زيت نباتي مستخرج من بذور نبات الخروع، فيستخدمه الكثيرين بطرق متعددة ولأهداف مختلفة بين العناية بالشعر والأهداف الصحية الأخرى كاستعادة حاسة الشم عند فقدانها، حيث يحتوي زيت الخروع على العديد من الخصائص التي يمكن أن تفيد الشعر والجلد والجسم، وفقًا لما ذكره موقع " health.kompas ".

ويستخدم الكثيرون عادة زيت الخروع أو زيت الخروع كملين أو للتغلب على مشاكل الجهاز الهضمي، لكن في الواقع يحتوي هذا الزيت أيضًا على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الأخرى، نستعرضها فيما يلي

-التغلب على فقدان الشم

هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب فقدان الشم، بما في ذلك Covid-19. ، توصي الدكتورة ساندرا الحاج، طبيبة العلاج الطبيعي، بزيت الخروع لعلاج فقدان الشم، فإن زيت الخروع يستخدم بشكل طبيعي منذ فترة طويلة لاستعادة حاسة الشم بسبب مكونه النشط، وهو حمض الريسينوليك الذي يمكن أن يساعد في مكافحة العدوى.

يمكن أن يساعد الريسينولات أيضًا في تقليل التورم والتهاب الممرات الأنفية الناتجة عن نزلات البرد والحساسية.

كيفية التغلب على فقدان الشم بزيت الخروع الذي اقترحه الدكتور الحاج كالتالي: سخني زيت الخروع ببطء على الموقد أو الميكروويف، وتأكد من أنها دافئة أو غير ساخنة ضعي قطرتين من الزيت على كل جانب من فتحة الأنف مرتين يوميًا، مرة عند الاستيقاظ وقبل الذهاب للنوم مباشرة.

-ملين قوي

لعل أكثر الاستخدامات الطبية المعروفة لزيت الخروع هو ملين طبيعي.، فيصنف على أنه ملين منشط، مما يعني أنه يزيد من حركة العضلات التي تدفع المواد عبر الأمعاء، مما يساعد على تطهير الأمعاء.

الملينات المنبهة تعمل بسرعة وعادة ما تستخدم للتخفيف المؤقت من الإمساك.،عندما يؤخذ عن طريق الفم، يتحلل زيت الخروع في الأمعاء الدقيقة، ويطلق حمض الريسينوليك باعتباره الحمض الدهني الرئيسي في زيت الخروع، ثم تمتص الأمعاء حمض الريسينوليك، مما يؤدي إلى تأثير ملين قوي.

وأظهرت العديد من الدراسات أن زيت الخروع يمكن أن يخفف من الإمساك، بينما يعتبر استخدام زيت الخروع آمنًا في الجرعات الصغيرة، إلا أن الكميات الكبيرة يمكن أن تسبب آثارًا جانبية مثل تقلصات المعدة والغثيان والقيء والإسهال.

-مرطب طبيعي

زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع، يعمل هذا النوع من الدهون كمرطب ويمكن استخدامه لترطيب البشرة، فيمكن أن تحتفظ المرطبات بالرطوبة عن طريق منع فقدان الماء من خلال الطبقة الخارجية من الجلد.

وغالبًا ما يستخدم زيت الخروع في مستحضرات التجميل لزيادة الترطيب وغالبًا ما يضاف إلى منتجات مثل المستحضرات والمكياج والمنظفات، فيمكنك استخدام هذا الزيت كبديل طبيعي للمرطبات، حيث يمكن أن يساعد استبدال هذا المنتج بزيت الخروع في تقليل التعرض لهذه المادة المضافة.

ويميل زيت الخروع إلى أن يكون غير مكلف ويمكن استخدامه على الوجه والجسم، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن دهن زيت الخروع على الجلد يعتبر آمنًا لمعظم الناس، إلا أنه لا يزال يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، ويجب على أي شخص إجراء اختبار الحساسية أولاً قبل استخدام زيت الخروع كمرطب للبشرة بشكل مكثف.

-تسريع التئام الجروح

يمكن أن يؤدي وضع زيت الخروع على الجرح إلى خلق بيئة رطبة تعزز الشفاء وتمنع الجرح من الجفاف، فيمكن لزيت فيتامين سي أن يحفز نمو الأنسجة لذلك يمكن تكوين "حاجز" لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون زيت الخروع مفيدًا في تقليل الجفاف والتقرن، وتراكم خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تؤخر التئام الجروح.

وجدت الأبحاث أن المراهم التي تحتوي على زيت الخروع قد تكون مفيدة بشكل خاص في التئام قروح الضغط، وهو نوع الجرح الذي ينشأ من الضغط المطول على الجلد.

-تأثيرات رائعة مضادة للالتهابات

وقد ثبت أن حمض الريسينوليك، وهو الحمض الدهني الرئيسي الموجود في زيت الخروع له خصائص رائعة مضادة للالتهابات، فأظهرت الدراسات أنه عند تطبيق زيت الخروع موضعيًا، يمكن أن يقلل الالتهاب ويقلل الألم، فقد تكون صفات زيت الخروع المسكنة للألم والمضادة للالتهابات مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفية.

-التخلص من حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية يمكن أن تكون مزعجة للغاية، يمكن أن تمتلئ البثور بالصديد وتصبح نتوءات كبيرة ومؤلمة على الوجه والجسم، فيعتبر حب الشباب أكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على الثقة بالنفس.

ويحتوي زيت الخروع على العديد من الصفات التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض حب الشباب، ويُعتقد أن الالتهاب عامل في تطور حب الشباب وشدته، لذا فإن وضع زيت الخروع على الجلد يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بالالتهاب.

يحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة فرط نمو البكتيريا عند وضعه على الجلد، فيعتبر أيضًا مرطبًا طبيعيًا، لذلك يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة الملتهبة والمتهيجة التي يعاني منها الأشخاص المصابون بحب الشباب.

-محاربة الفطريات

تسبب عادة الفطريات مشاكل الأسنان مثل فرط نمو اللويحات، والتهابات اللثة، والتهابات قناة الجذر، ويحتوي زيت الخروع على خصائص مضادة للفطريات ويمكن أن يساعد في محاربة المبيضات والحفاظ على صحة الفم.

وجدت الأبحاث أن زيت الخروع يمكن أن يزيل المبيضات البيضاء من جذور الأسنان البشرية الملوثة، كما قد يساعد زيت الخروع أيضًا في علاج التهاب الفم المرتبط بأطقم الأسنان، وهي حالة مؤلمة يُعتقد أنها ناجمة عن فرط نمو المبيضات. هذه مشكلة شائعة لدى كبار السن الذين يرتدون أطقم الأسنان.

-الحفاظ على صحة الشعر والجلد

كثير من الناس يستخدمون زيت الخروع كمكيف طبيعي للشعر، يمكن أن يستفيد الشعر الجاف أو التالف بشكل خاص من المرطب المكثف مثل زيت الخروع، فيمكن أن يساعد تطبيق الدهون مثل زيت الخروع على شعرك بانتظام في تليين جذع الشعر وزيادة المرونة وتقليل فرصة التكسر.

يمكن أن يكون زيت الخروع مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس، وهي حالة شائعة في فروة الرأس تتميز بجفاف الجلد المتقشر على فروة الرأس، فقد يكون علاجًا فعالًا لمشاكل قشرة الرأس الناتجة عن التهاب الجلد الدهني، كما أن وضع زيت الخروع على فروة رأسك سيساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتهيجة ويمكن أن يساعد في تقليل التقشر.