الامارات | إسبانيا تعزف ذاكرتها عبر موسيقى ميغيل تراباغا

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعزف ذاكرتها عبر موسيقى ميغيل تراباغا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخذ عازف الجيتار الإسباني، ميغيل تراباغا، جمهور الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى ذاكرة الموسيقى الإسبانية، مجسداً في أمسية فنية أقيمت في الهواء الطلق، أمام البوابة الرئيسة لمركز «إكسبو الشارقة»، قدرة اللّحن على نقل الثقافات، والعبور بها إلى كل بلدان العالم. العازف الإسباني جلس على كرسيه في الأمسية التي ترافق فعاليات إسبانيا ضيف شرف، ليعزف مختارات من تراث الموسيقى الإسبانية، وينقل بأسلوبه الفريد مقطوعات عرفها الإسبان قبل مئات السنين، وأخرى قدمها قامات فنية وعازفون كبار. يحاول تراباغا إحياء تراث الجيتار الإسباني من خلال المزج بين أنماط عديدة لتوسيع هذه الرؤية بشكل عالمي، مع الاحتفاظ بروح الهوية الإسبانية.

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