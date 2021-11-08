الامارات | أطفال يواجهون مخاطر و«أسرار البلاستيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يواجهون مخاطر و«أسرار البلاستيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخذت ورشة «أسرار البلاستيك»، ضمن فعاليات المعرض، الأطفال واليافعين في رحلة معرفية للتعرف إلى الأخطار التي يمكن أن يسببها الانتشار الواسع للمواد البلاستيكية على كوكب الأرض. وبطريقة تفاعلية مرحة، شارك الأطفال من عمر ست سنوات فما فوق في أنشطة متنوعة، واستكشفوا المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك، حيث تقمّص الأطفال دور «مقاتل البلاستيك»، الذي يسعى إلى حماية الأرض والطبيعة والبحار من خطر انتشار البلاستيك، وتأثيره على بقية الكائنات الحيّة.

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