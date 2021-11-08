الامارات | مهرجان الشيخ زايد ينطلق 18 نوفمبر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشيخ زايد ينطلق 18 نوفمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان الشيخ زايد، في 18 نوفمبر الجاري، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأوضحت اللجنة أن المهرجان، الذي سيمتد حتى الأول من أبريل من العام المقبل، سيواصل في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالته الرئيسة المتمثلة في الحفاظ على التراث الوطني، وتأكيد عمق الحضارة الإماراتية، ونقلها للأجيال المقبلة، فضلاً عن دوره في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً سياحيةً وثقافيةً رائدةً على مستوى المنطقة.

وتحظى النسخة الجديدة من المهرجان بقائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى.

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