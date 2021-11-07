ما عدة طلاق منة عرفة بعد انفصالها عن محمود المهدي؟.. دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قبل ساعات قليلة، أعلن الفنان الصاعد محمود المهدي انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة من خلال منشور كتبه على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

ودون «المهدي» قائلًا: «تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، ولم يكشف عن سبب الانفصال، فيما لا تزال الفنانة الشابة تلتزم الصمت ولم تعلق حتى الآن.

عدة منة عرفة بعد الطلاق

كان قران منة عرفة ومحمود مهدي قد عقدا قبل أشهر طويلة، لكنهما انفصلا قبل حفل الزفاف الرسمي والزواج، أي أنه «ليست لها عدة»، كما بينت دار الإفتاء الرسمية، خلال إحدى الفتاوى، عبر البوابة الإلكترونية لها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها، أنه من المقرر شرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49].

فإذا طلَّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنًا، وجاز لها الزواج من غيره بمجرد الطلاق دون التربص للعدة، ولم يكن له أن يرجعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.

استعدادات منة عرفة ومحمود المهدي

يشار إلى أن منة عرفة ومحمود المهدي، كانا يقومان بالاستعدادات الأخيرة قبل حفل زفافهما، إذ طرحا مهرجانا شعبيا بعنوان «أنا قلبي دق».

وكانت منة عرفة قد وجهت رسالة إلى محمود المهدي، قبل انفصالها، وذلك عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، قالت خلالها: «رجل أحلامي في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي ما بينا بنبهر بأد إيه أنا إنسانة محظوظة وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك انت السعادة والفرحة والأمان اللي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي».

وأضاف منة: «انت هديتي من ربنا اللي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، إنت العوض اللي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن والوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوة زيك».