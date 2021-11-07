أول تعليق من منة عرفة على انفصالها من محمود المهدي: «كل شيء نصيب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة الشابة منة عرفة منذ لحظات على انفصالها عن الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تعليق منة عرفة على انفصالها

ودونت «منة» عبر خاصية القصصص القصيرة المصورة «استوري»، قائلة: «كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

محمود المهدي يعلن انفصاله عن منة عرفة

وكان دون محمود المهدي عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»: «تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، ولم يكشف أحد من الثنائي عن سبب الانفصال حتى الآن.

أغنية محمود المهدي ومنة عرفة قبل الزفاف

ويشار إلى أن نبأ انفصال الثنائي، بعد أن نشر محمود المهدي قبل أيام قليلة، مقطع فيديو أهداها خلاله أغنية لـ«منة» بعنوان «قلبي دق»، وظهرا خلالها وهم يؤديان رقصة رومانسية سويًا.

«قلبي دق» هو العمل الفني الذي شاركت منة عرفة به الغناء مع محمود المهدي، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منذ أيام.

وكانت «منة» قد نشر بوستر الأغنية ودونت تعليقًا: «مهرجان أنا قلبي دق بكرة الساعة 5 على اليوتيوب بإذن الله».

من هو محمود المهدي خطيب منة عرفة؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا لكنه يحلم بالنجومية.

- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري

يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

- يتابعه أكثر من 5 آلآف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابع 68 شخص فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.

- شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر الخطبة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».