محمود المهدي يعلن انفصاله عن منة عرفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجر الفنان الصاعد محمود المهدي مفاجأة مدوية بإعلان انفصاله عن الفنانة الشابة منة عرفة ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رغم أنهما كانا يستعدان لحفل زفافهما.

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

ودون «مهدي» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»: «تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها»، ولم يكشف عن سبب الانفصال، فيما لا تزال الفنانة الشابة تلزم الصمت وعدم التعليق حتى الساعة.

أغنية محمود المهدي ومنة عرفة

ويأتي نبأ انفصال الثنائي، بعد أن نشر محمود المهدي قبل أيام قليلة، مقطع فيديو أهداها خلاله أغنية لـ«منة» بعنوان «قلبي دق»، وظهرا خلالها وهم يؤديان رقصة رومانسية سويًا.

أغنية «قلبي دق» هو العمل الفني الذي شاركت منة عرفة به الغناء مع محمود المهدي، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» منذ أيام.

وكانت «منة» قد نشر بوستر الأغنية ودونت تعليقًا: «مهرجان أنا قلبي دق بكرة الساعة 5 على اليوتيوب بإذن الله».

منة عرفة توجه كلمات رومانسية لزوجها قبل الانفصال

قبل أسابيع قليلة، وجهت «منة» رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان الصاعد محمود المهدي، قالت خلالها: «إلى زوجي ورجل أحلامي في كل موقف صعب بيعدي علينا بتثبتلي فيه إنك رجل مفيش منه كتير وفي كل لحظة حلوة بتعدي ما بينا بنبهر بأد إيه أنا إنسانة محظوظة وربنا بيحبني عشان رزقني براجل زيك انت السعادة والفرحة والأمان اللي كنت محرومة منهم عشان مكنتش في حياتي يا حياتي».

وتابعت الفنانة الشابة: «انت هديتي من ربنا اللي كل يوم وكل لحظة بشكر ربنا عليها، إنت العوض اللي كنت مستنياه طول حياتي، غيرتني وغيرت حياتي كلها للأحسن، جيت بدلت كل الحزن والوجع والخوف بحب وأمان واستقرار وذكريات حلوة زيك».