روتين البلوجر بولا سالم لشعره المموج: «رجل قهر وصفات البنات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثار شعر البلوجر الشهير بولا سالم حالة من الجدل بين الفتيات والشباب مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسب وك» بعد عرضه للمشكلات التي تواجهه في تصفيف شعره، الذي يتميز بطوله ونعومته ما أدى لتفاعل الكثير من الفتيات عبر صفحته الرسمية محاولة منهن للوصول لسر حيوية شعره.

ووجه بولا سالم نصائح للفتيات عبر فيديو نشره على صفحته للحفاظ على روتين الحفاظ على الشعر المموج من التشابك، وفاجأ متابعيه أن سر الخلطة زيت «جوز الهند».

طريقة الحفاظ على تموجات الشعر بدون تشابك

أشار«بولا» إلى تجربته في الحفاظ على شعره المموج من التشابك، موضحا أنه اعتمد على «جوز الهند»، ويختلف استخدامه حسب طبيعة كل شعر فقد تكون غير مناسبة لبعض الأشخاص، لذلك نبه على ضرورة استشارة الطبيب أو خبير شعر أولًا، وبدأ يوضح لمتابعيه روتين الحفاظ على شعره المموج بالخطوات التالية:

1- يحضر زيت جوز الهند، ويقم بوضعه على شعره الجاف، لاحتوائه على ما يقرب من 80% من الدهون المشبعة.

2- يركز الزيت على الأطراف حتى تتشبع

3- يصفف شعره بمشط خشب، لأنه يسهم في توزيع الزيت بالشعر.

4- يحضر تيشيرت قطن 100% أو فوطة، ويضعه بالميكرويف حتى يصل لدرجة حرارة مناسبة لفروة الرأس، ويلف به الشعر لمدة ساعة أو اثنين.

5- يغسل الشعر بالشامبو المناسب، لتنظيفه ويتم تدليك فروة الرأس وبعد ذلك نضع البلسم بعيدًا عن فروة الرأس للحد من تساقطه.

6- نجفف الشعر بفوطة أو تيشيرت قطن، ثم نعيد تصفيفه بمشط خشب.

وينهي البلوجر آخر خطواته بأسلوبه الطريف مع متابعيه والتي تمثلت في وضع السيرم المناسب لشعره مركزًا على الأطراف لأنها آخر مكان بالشعر ولعدم حصولها على الغذاء بشكل كاف، ليحصد آلاف من المشاهدات والتعليقات: «نصايحك حلوة والروتين مفيد جدا، كمل جميلك يا بولا واعملنا روتين تطويل الشعر».