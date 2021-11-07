5 فوائد من تربية طفلك للحيوانات الأليفة.. أهمها تحمل المسؤولية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تربية الحيوانات الأليفة من أكثر الأمور التي يميل إليها معظم الأطفال رغم أنها تُثير الجدل بين أهاليهم، تحتاج إلى وقت كبير للتفكير في تربيتها، تحتاج إلى عناية ونظافة خاصة مما يرفع خوف الأهالي على أطفالهم، لكن الدراسة الحديثة تؤكد أنه تربية الحيوان تزيد من مهارات الأطفال.

وأكدت دراسات علمية حديثة، أن ملكية الحيوانات الأليفة يُمكن أن تساعد الأطفال في تقليل التوتر وتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية فضًلا عن تقليل مستويات الكورتيزول وتقليل الشعور بالوحدة وتعزيز المزاج وزيادة المشاعر من الدعم الاجتماعي، بحسب ما ذكره موقع «very well family».

فوائد تربية الحيوانات الأليفة

تقلل من الإجهاد

يعد الحيوان الأليف بمثابة مخفف من الشعور بالضغط الكبير، حيث توجد تغيرات فسيولوجية تحدث داخل الطفل عندما يداعب أو يلعب مع حيوانه الأليف، وهناك دراسات أكدت أن التعامل مع الحيوان الأليف يقلل من هرمون الكورتيزول ويزيد من إفراز الدوبامين والأوكسيتوسين، وهي هرمونات مضادة للإجهاد وتساعد على الشعور بالرضا عند الأطفال.

تخفف الشعور بالوحدة

تمثل الحيوانات الأليفة أحيانًا أصدقاء تخفف الشعور بالوحدة عند الطفل خاصة للذين يسعون لتكوين صداقات أو ليس لديهم أصدقاء، فهي يمكنها أن تصبح صديقة للأطفال وتشاركهم جميع أسرارهم.

التعاطف والرحمة

تزيد الحيوانات الأليفة عند الأطفال، شعور الرحمة والتعاطف مع الآخرين، وذلك لأن الحيوانات يعتمد على الرعاية التي يقدمها البشر لهم.

تحمل المسؤولية

يعد امتلاك حيوان أليف حافزًا كبيرًا لتعلم المسؤولية عند الأطفال وذلك لأن الأطفال يكونون مسؤولين عن الرعاية بالحيوانات وتلبية جميع رغباته.

تخفيف أعراض القلق

تساعد الحيوانات الأليفة على تخفيف أعراض القلق عند الأطفال حيث وجد الباحثون أنه عندما يتعرض طفل لسوء المعاملة، فإن وجود كلب بجانبه أثناء الحديث معه حول ما حدث يمكن أن يكون مهدئًا ويسهل مشاركة تجاربه.