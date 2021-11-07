6 فوائد نادرة للباذنجان - يمكن أن يمنع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

إضافة إلى مذاق الباذنجان اللذيذ، فإنه يعد واحد من أبرز أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض حيث إنه يحتوى على "الحديد، البوتاسيوم، المواد المضادة للأكسدة، بروتين، كربوهيدرات، وحمض الفوليك".

وحسب ما ذكره موقع kompas فإن فوائد الباذنجان على صحة الجسم ما يلي:

-صحة القلب:

تدعم الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 ومضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان صحة القلب، وأشارت مراجعة نُشرت في عام 2019 إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على بعض مركبات الفلافونويد، بما في ذلك الأنثوسيانين، يساعد في تقليل علامات الالتهاب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسة أجريت عام 2013 أن النساء في منتصف العمر اللائي تناولن أكثر من 3 حصص أسبوعياً من التوت الأزرق والفراولة - مصدر جيد للأنثوسيانين - كان لديهن خطر أقل بنسبة 32 في المائة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من هذه الفاكهة.

في تحقيق آخر، خلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من الأنثوسيانين يبدو أنهن يعانين من انخفاض كبير في ضغط الدم وتصلب الشرايين أقل من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من هذه المركبات.

-الكوليسترول في الدم

يحتوي الباذنجان على الألياف وهذا قد يتحكم في نسبة الكوليسترول في الدم، 96 جرام من الباذنجان يحتوي على حوالي 2.4 جرام من الألياف.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن حمض الكلوروجينيك، أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الباذنجان، يمكن أن يخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو الكوليسترول "الضار"، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

-حماية الجسم من السرطان:

الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك يحميان الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، على المدى الطويل، يمكن أن يساعد في منع نمو الورم وانتشار الخلايا السرطانية.

قد يساعد الأنثوسيانين في تحقيق ذلك عن طريق منع الأوعية الدموية الجديدة من التكون في الأورام وتقليل الالتهاب ومنع الإنزيمات التي تساعد الخلايا السرطانية على الانتشار.

الوظيفة الإدراكية أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النسونين، وهو أنثوسيانين في جلد الباذنجان، يمكن أن يساعد في حماية أغشية خلايا الدماغ من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

يساعد الأنثوسيانين أيضًا على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا وإزالة النفايات، كما يساعد أيضًا في منع الالتهاب العصبي وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يساعد في منع فقدان الذاكرة والجوانب الأخرى للتدهور العقلي المرتبط بالعمر.

-إدارة الوزن

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الأشخاص على التحكم في وزنهم، من غير المرجح أن يفرط الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لأن الألياف يمكن أن تساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الباذنجان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية مما يساهم في اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يمتص الباذنجان الكثير من الزيت عند قليه.

يجب على أي شخص يريد إنقاص وزنه معالجتها بطرق أخرى، مثل شويها أو قليها في مقلاة هوائية.

-صحة العين

الباذنجان يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، يبدو أن اللوتين يلعب دورًا في صحة العين، وقد يساعد في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر لدى كبار السن.