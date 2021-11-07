مفاجأة غير متوقعة من تامر حسني في حفل زفاف بأمريكا.. العروسة بكت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ديفيد ونادين» عروسان في ولاية لويس أنجلوس الأمريكية، زادت فرحتهما بخروج الفنان تامر حسني أمامهما، من خلف الكواليس بشكل مفاجئ، ما أشعل الأجواء وسط الحضور في حفل زفاف العروسين.

تفاصيل مفاجأة تامر حسني للعروسين

مقطع فيديو شاركه الفنان تامر حسني أمام متابعيه، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر خلاله أثناء مفاجأة العروسين، يبدو أنهما من أصل مصري، ويعيشان بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بالاتفاق مع والدة العريس التي استعدت للمفاجاة بشكل غير متوقع، إذ ظهرت العروس خلال الفيديو وهي تبكي بشكل هيستيري لسعادتها بحضور تامر لزفافها والغناء به.

ودون «حسني» على الفيديو قائلًا: «نادين وديڤيد فرح غنيت فيه النهاردة في أمريكا لوس أنجلوس، حقيقي كان من أجمل الأفراح، عشان الجميل إن والدة العريس كانت متفقة معايا وعاملة مفاجأة ليهم من غير ما يعرفوا، وفهمتهم إني مش هاجي ومش فاضي وهما أصلاً كانوا حاطين أغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الأولى وماكانوش متخيلين إني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم، وزي ما أنتوا شايفين فرحتهم جميله قد إيه وفعلًا غالية عندي أوي».

واختتم تامر حسني منشوره، موجهًا رسالة خاصة للعروسين، وطاقم العمل القائم على تجهيز المفاجأة لهم: «عايز أقولهم حبكم ليا أثر فيا أوي طول الفرح، وأنا كمان حبيتكم جدًا أنتوا وكل ضيوفكم اللي بيحبوكوا، بجد شكرًا للي نظموا الخطة الجميلة دي، أولهم والدة العريس الجميلة وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز وميرنا».

تامر حسني يحقق حلم فتاة في 3 ساعات

وعادة ما يُعرف الفنان تامر حسني بمواقفه الطيبة مع جمهوره، إذ يحرص من حين لآخر لتلبية رغبات محبيه، سواء في رؤيته، أو الغناء والتمثيل معه، وغيرها من المواقف المختلفة.

ففي الشهر الماضي، علم «حسني» برغبة فتاة تدعى مريم النجدي، في الغناء معه، وهو ما تحقق بعدها على الفور، إذ استضافها في منزله واستقبلها من على باب السيارة، وتشاركا الغناء معًا لمدة 3 ساعات، حسبما ذكرت العشرينية في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، مشيرة إلى أنهما صورا فيديو لأغنية «خليك فولاذي» بصوتيهما معًا وبلحن مختلف ليتحقق أحد أحلام الفتاة متعددة المواهب: «كنت مرتاحة جدا وهو شخص حقيقي أوي».