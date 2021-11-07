زوجة طليق رجاء حسين تكشف خطأ عيد ميلاد الفنانة: «مش النهاردة ودايما بحتفل معاها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عيد ميلاد الفنانة رجاء حسين» هكذا تصدرت بعض العناوين على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لكنه التاريخ الخاطئ الذي أكدته دينا واصف، زوجة طليق الفنانة رجاء حسين، التي تربطهما علاقة صداقة قوية وصلت لمشاعر الأمومة بينهما.

خلال حديثها لـ«هن»، ذكرت دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن، وهو طليق الفنانة القديرة رجاء حسين، أن تاريخ عيد ميلادها المتداول حاليًا خاطئ، فهي من مواليد شهر فبراير وتحديدًا في اليوم الأول منه، إذ اعتادت على الاحتفال به معها وتهنئتها.

«لو هتخلوا عيد ميلادها النهاردة يبقى ربنا يخليهالنا يارب ودايمًا البيت مفتوح بحسها» كلمات عبرت بها «دينا» عن حبها للفنانة رجاء حسين، لتصفها بوالدتها «دي أمي التانية ربنا يخليهالي»، لتتحدث عن عادتها على الاحتفال معها إذ يجمع شهر فبراير بين أعياد ميلادهما «هي يوم 1 وأنا يوم 5».

بداية من ليلة الأول من فبراير تحرص «دينا» على مهاتفة الفنانة القديرة رجاء حسين وتهنئتها «دايمًا بكلمها وأقولها كل سنة وهي طيبة»، وفي يوم عيد الميلاد ذاته، غالبًا ما تذهب «دينا» بصحبة زوجها الفنان سيف عبد الرحمن للاحتفال «بنجبلها تورتة ونروحلها عملنا كدا السنة اللي فاتت برضو».

أما عن الهدايا المتبادلة بينهما، تقول «دينا» إنها الأمر المتبادل بينهما بصفة مستمرة طيلة العام «الهدايا بينا مش شرط عيد ميلاد.. لو في حاجة حلوة عجباها بجبها وهي كذلك لما بتكون مسافرة بتجبلي هدية»، وحرصت «دينا» على توجيه رسالة للفنانة القديرة رجاء حسين «هي دايمًا بتدعيلي وبيتها مفتوح لينا».

«ماما رجاء» هو اللقب الذي تنادي به «دينا» الفنانة رجاء حسين، خاصة بعد مرض والدتها: «أنا أمي مريضة.. وماما رجاء هي اللي محتضناني ولو مليش خير فيها مش هيبقى ليا خير في حد».

انفصال رجاء حسين عن زوجها سيف عبد الرحمن

وكانت الفنانة رجاء حسين تحدثت عن علاقتها الطيبة التي تجمعها بطليقها الفنان سيف عبد الرحمن، رغم الانفصال الذي جاء بعد 51 سنة من الزواج، وذلك من خلال برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»: «كان بيعاملني كويس جدا وعمره ما عمل معايا حاجة وحشة»، وتحدثت أيضا عن علاقتها الطيبة بزوجة طليقها: «ست محترمة ومثقفة ومن أحب الناس لقلبي».