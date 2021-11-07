طرق سهلة لتحضير الفطائر داخل المنزل.. بالتونة والريكفورد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للفطائر وتحضيرها إقبال كبير داخل المطاعم وأماكن تقديم المعجنات المختلفة، لذلك يتم الحرص على إعدادها بمختلف الطرق الشهية داخل المنزل، فنستعرض لك خلال السطور التالية، مجموعة من أسهل طرق تقديمها في خطوات بسيطة، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

فطائر الفلفل الملون

- مقادير عمل فطائر الفلفل الملون

عجينة باف باستري

صدور دجاج

بيضة

جبن بارميزان

كريمة حامضة

جبنة جودة

فلفل ألوان

جبنة موتزريلا

بصل أخضر

زبدة

ملح

لبن

فلفل

طريقة تحضير فطائر الفلفل الملون

يقطع الدجاج شرائح مع الفلفل الملون والبصل.

يشوح في طاسة بها زبدة على النار وتضاف الكريمة الحامضة وأنواع الجبن.

تفرد العجينة في الصينية ويوضع الحشو.

يخلط اللبن على البيض ويضاف إلى الصينية وتدخل فرن ساخن وتقدم ساخنة.

فطائر الدجاج والريكفورد

- مقادير عمل فطائر الدجاج والريكفورد

عجينة ميل فاي

صدور دجاج

فلفل ألوان

مشروم

بصل

ثوم

جبنة ريكفورد

كريمة لباني

زبدة

بيض

لبن

ملح

فلفل

بقدونس للتقديم

يوضع البصل المكعبات على النار مع قليل من الزبدة ثم يضاف الثوم وقطع الصدور الرومي ثم المشروم المقطع.

تضاف الجبنة الريكفورد وترفع عن النار.

تفرد العجينة باستخدام النشابة يوضع الخليط في العجينة وعليها شرائح الفلفل الرومي.

يخلط اللبن مع الكريمة مع البيض وتصب فوق الحشوة ، وتدخل فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم.

فطائر التونة السريعة

- مقادير عمل فطائر التونة السريعة

عجينة بيتزا جاهزة الحشو

تونة

جزر مبشور

بصلة مقطع صغيرة

بقدونس

شبت

صلصة بيتزا

ملح -فلفل أسود

بهارات مشكلة

زيت

فلفل رومي

بيض

لبن للوجه

طريقة تحضير فطائر التونة السريعة

لعمل الحشوة يشوح البصل مع الجزرفي زيت الزيتون.

ثم تضاف التونة وتقلب جيدا.

وتتبل بالملح والفلفل والبقدونس والشبت.

تفرد العجينة المقسمة ثم تدهن بصوص البيتزا ثم تضاف حشوة البيتزا بالتونة.

ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة ثم يدهن الوجه بقليل من البيض المخلوط باللبن.

ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.