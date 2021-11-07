في البلاك فرايدي - أرخص أسعار الملابس الشتوية.. بنطلون بـ 95 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي تتنافس فيه المواقع الإلكترونية على تقديم تخفيضات البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء، يبحث الأشخاص عن تلك العروض والتخفيضات للاستفادة بأضخمها، سعيًا للحصول على الكثير من المنتجات بأقل سعر.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار الملابس الشتوية في البلاك فرايدي، وفقًا لمتاجر "جوميا" و"نون".

-الملابس النسائية الشتوية

-في جوميا

بلوفر مقاس كبير بأكمام طويلة، مخطط ورقبة مدورة بسعر 199 جنيه، بدلًا من 524.

بلوفر صوف متعدد الألوان، بأكمام واسعة بسعر 180 جنيه بدلًا من 250.

جاكيت بوليستر باللون الزيتي، سعره 599 جنيه، بدلًا من 1190.

سويت شيرت طويل بجيب أمامي بسعر 179 جنيه، بدلًا من 330.

سويت شيرت فضفاض ذو صوف داخلي سعره 119 جنيه، بدلًا من 299.

-في نون

جاكيت جينز بطقبة من الفراء الصناعي، سعره 705 جنيه، بدلًا من 1769.

جاكيت بصدر مزدوج، بسعر 705 جنيه، بدلًا من 1749

جاكيت منتفخ ومبطن بنمط متعدد الألوان، بسعر 656 جنيه، بدلًا من 1629

جاكيت طويل بأكمام، وجيوب جانبية باللون الأصفر الذهبي، سعره 973 جنيه، بدلًا من 2189

-الملابس الرجالي الشتوية

-في جوميا

هاي كول مضلع بسعر 99 جنيه بدلًا من 499 جنيه، أي بتخفيض يصل إلى 80%.

سويت شيرت بخطوط رفيعة وسوستة من الأمام، بسعر 99 جنيه، بدلًا من 399.

بنطلون رمادي مطاطي برباط سعره 95 جنيه بدلًا من 199، بتخفيض 52%.

بنطلون جينز بلون أزرق بسعر 179 جنيه، بدلا من 399.

-في نون

جاكيت من الجينز بأكمام طويلة ومزين بأشرطة على الأكمام بسعر 688 جنيه، بدلًا من 1529.

سويت شيرت "نايك" بسعر 972 بدلًا من 2079 جنيه.

بلوفر "جاك أند جونز" بسعر 488 جنيه، بدلًا من 889.